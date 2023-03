La lire turque s'est affaiblie pour atteindre un nouveau record de 18,9620 contre le dollar jeudi, alors que les investisseurs évaluent l'impact économique des tremblements de terre massifs qui ont frappé le pays le mois dernier.

Les élections présidentielles et législatives prévues pour le 14 mai ajoutent à l'incertitude. Elles détermineront si la Turquie poursuit les politiques peu orthodoxes du président Tayyip Erdogan ou si elle revient à l'orthodoxie comme le promet l'opposition.

Par ailleurs, le Trésor turc a déclaré jeudi qu'il avait emprunté 2,25 milliards de dollars dans le cadre d'une émission d'euro-obligations arrivant à échéance en 2029, ce qui porte à 5 milliards de dollars le montant emprunté sur les marchés internationaux cette année.

Le rendement pour l'investisseur de la dernière émission était de 9,50 %, en baisse par rapport aux 9,75 % de l'euro-obligation émise en janvier, a déclaré le Trésor, ajoutant que la demande était plus de trois fois supérieure au montant émis.

Plus d'un tiers du montant émis a été vendu à des investisseurs du Royaume-Uni et plus de 20 % à ceux des États-Unis.

La lire est restée largement stable depuis le mois d'août grâce à la main lourde des autorités sur le marché des changes, y compris une baisse d'environ 9,4 milliards de dollars des réserves depuis le premier tremblement de terre au début du mois de février.

Le recours aux réserves a été une caractéristique régulière de la politique économique peu orthodoxe du gouvernement ces dernières années, en particulier depuis l'effondrement historique de la monnaie à la fin de l'année 2021.

La banque centrale reconstitue ses réserves de plusieurs manières, notamment en demandant aux exportateurs de lui vendre une partie de leurs revenus. Les autorités ont pris plusieurs mesures pour réduire la demande de devises après le tremblement de terre, ce qui a eu pour effet d'élargir l'écart entre les transactions sur les devises et sur l'or.

Les flux d'aide internationale contribueront à atténuer la pression, affirment de nombreux banquiers, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible des discussions sur la politique de l'État.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a déclaré jeudi qu'elle investirait jusqu'à 1,5 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) au cours des deux prochaines années.

La lire a perdu quelque 30 % de sa valeur par rapport au dollar en 2022 et 44 % l'année précédente.

Elle devrait osciller autour de 19 pour un dollar jusqu'à la fin du cycle électoral, en grande partie grâce aux interventions sur le marché des changes, mais devrait continuer à baisser à long terme si Erdogan remporte les élections, a déclaré Wells Fargo dans une note.

Dans le cas d'une victoire de l'opposition, la lire se redresserait fortement en raison d'une politique plus conventionnelle, et pourrait se raffermir jusqu'à 20 % d'ici la fin du deuxième trimestre, selon la banque.

Les obligations internationales de la Turquie ont également été mises sous pression, les émissions à plus long terme perdant environ un demi-cent par rapport au dollar, selon Tradeweb. La prime exigée par les investisseurs pour détenir les obligations en devises fortes du pays par rapport aux bons du Trésor américain a fortement augmenté au cours des deux dernières sessions, ajoutant 18 points de base pour atteindre 446 points de base depuis qu'elle a atteint son plus bas niveau en deux mois mardi.