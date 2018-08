La livre turque touche un nouveau plus bas contre le dollar

La devise turque s'échangeait à 5,1180 contre le dollar vers 04h50 GMT contre 5,0860 en clôture vendredi. A ce niveau, elle a perdu plus de 25% de sa valeur contre le dollar depuis le début de l'année.

Washington a instauré des sanctions financières contre les ministres turcs de la Justice et de l'Intérieur en raison de leur implication dans l'arrestation et l'emprisonnement d'Andrew Brunson, un pasteur américain accusé de terrorisme par les autorités turques et actuellement placé en résidence surveillée. Il encourt une peine de 35 ans de prison.

(Ezgi Erkoyun, Véronique Tison pour le service français)