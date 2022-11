La loi brésilienne sur les crypto-monnaies revient à l'ordre du jour alors que l'effondrement de FTX provoque une onde de choc.

Roberto Dagnoni, un cadre supérieur de la bourse Mercado Bitcoin soutenue par SoftBank, a déclaré que la loi avait été "un peu en sommeil" pendant la période électorale mais qu'elle devait maintenant être une priorité.

"S'il y a un bon côté (à la catastrophe de FTX), ce serait qu'elle fasse de la loi une priorité", a-t-il déclaré à Reuters mardi. "Les règles qui existent actuellement n'ont pas été applicables à certains joueurs, donc ils peuvent faire ce que vous voulez .... Cette (loi) changerait beaucoup de choses."

Le projet de loi, adopté plus tôt cette année par le sénat et qui attend maintenant l'approbation de la chambre basse, obligerait tous les fournisseurs de crypto-monnaies actifs localement à avoir une entité physique dans le pays, ainsi que la divulgation obligatoire des soupçons de blanchiment d'argent et autres activités criminelles. Le texte prévoit des amendes et même des peines d'emprisonnement en cas d'infraction.

Le Brésil est l'un des 10 marchés les plus actifs au monde pour la crypto, selon les données de 2022 Chainalysis.

Fernando Furlan, l'ancien président de l'association blockchain du pays, a également déclaré qu'il espérait que la saga FTX serait "un coup de pouce suffisant" pour faire adopter la loi.

Furlan a ajouté que si la loi peut rendre plus difficile le fonctionnement des bourses de crypto-monnaies dites "point com" et des petits groupes en raison de normes de déclaration plus élevées, il s'agit d'un compromis sain.

"Si c'est bon pour les investisseurs brésiliens, alors c'est une bonne loi", a-t-il ajouté.

La loi pourrait être adoptée plus tôt que prévu.

Le journal Folha de S. Paulo a cité la semaine dernière le président de la Chambre basse, Arthur Lira, qui a déclaré que la chambre était prête à voter la loi avant la fin de l'année.

Le président de l'organisme brésilien de réglementation des valeurs mobilières a déclaré lors d'un débat public qu'"il est important que nous commencions à avoir des règles" en matière de crypto-monnaie, et que le projet de loi "est très proche."

Néanmoins, certains acteurs clés sont sceptiques quant à l'adoption si rapide du projet de loi, étant donné les questions budgétaires de 2023 qui ont pris la priorité après la victoire de Luiz Inacio Lula da Silva aux élections présidentielles.

Lira n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

FTX a déposé son bilan la semaine dernière et fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines, alors que des rapports indiquent que 10 milliards de dollars d'actifs de clients ont été transférés de la bourse de crypto-monnaies à Alameda Research, la société de trading du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.

FTX n'était pas très présent en Amérique latine.

Dagnoni a déclaré à Reuters que Mercado Bitcoin, principalement actif au Brésil et au Portugal, n'avait aucune exposition à FTX, ayant développé sa propre solution de garde pour stocker les actifs des clients.

Il a ajouté que sa bourse avait même connu des flux de volume "nets positifs", malgré des retraits massifs à l'échelle mondiale.

"Je pense que les gens font la distinction entre l'actif et la mauvaise gestion", a-t-il déclaré.