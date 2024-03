La nouvelle loi hongroise sur la souveraineté pourrait avoir "un effet dissuasif" sur le débat libre et démocratique dans le pays, a déclaré mardi un groupe d'experts en droit constitutionnel du Conseil de l'Europe, un organisme de surveillance des droits de l'homme.

Le parlement hongrois a adopté en décembre une loi qui, selon le parti de droite Fidesz, empêcherait toute ingérence indue de personnes ou de groupes étrangers dans la politique nationale.

La nouvelle loi a mis en place une autorité, l'Office de protection de la souveraineté, chargée d'étudier et de surveiller les risques d'ingérence politique. La loi punit d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison le financement étranger interdit de partis ou de groupes se présentant aux élections.

Le panel du Conseil de l'Europe, connu sous le nom de Commission de Venise, a déclaré que l'Office de protection de la souveraineté ne pouvait pas être considéré comme indépendant, ce qui pourrait conduire à des applications arbitraires et politiquement motivées de la loi.

"Il existe donc un risque élevé que la création et les activités de l'Office aient un effet dissuasif sur le débat libre et démocratique en Hongrie", a déclaré la Commission de Venise dans un communiqué.

Il pourrait "interférer avec la vie privée de toute personne morale ou physique et s'engager dans la désignation et la dénonciation de cette entité sans être soumis à aucun contrôle et sans aucun mécanisme de révision", a déclaré le groupe d'experts.

Cette nouvelle loi intervient alors que le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, qui s'est heurté à plusieurs reprises à l'Union européenne au sujet des droits démocratiques en Hongrie, intensifie la campagne de son parti, le Fidesz, en vue des élections au Parlement européen de juin.

Le mois dernier, la Commission européenne a déclaré que la nouvelle législation hongroise violait les lois européennes sur la démocratie et l'égalité des droits des citoyens de l'UE, et qu'elle ouvrirait une procédure d'infraction. Les autorités américaines ont également critiqué la législation.

Dans des commentaires qui pourraient annoncer une nouvelle répression des organisations non gouvernementales (ONG) en Hongrie, Tamas Lanczi, le chef de la nouvelle autorité et un proche allié d'Orban, a appelé dimanche à un renforcement de la législation sur les dons aux ONG.