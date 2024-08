Le colistier de la vice-présidente Kamala Harris, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, attire l'attention des républicains américains - et de la Chine - pour sa longue histoire avec un pays considéré comme le plus grand rival économique et militaire de Washington.

Les attaques des partisans du candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, ont commencé après que Mme Harris a annoncé mardi que M. Walz - qui a enseigné en Chine après l'université et s'y est rendu à de nombreuses reprises depuis - était son candidat à la vice-présidence.

"La Chine communiste est très heureuse que @GovTimWalz soit le choix de Kamala comme vice-présidente", a déclaré Richard Grenell, qui a été ambassadeur en Allemagne et directeur intérimaire du renseignement national dans l'administration Trump, sur X.

La campagne de M. Harris-Walz a rejeté ces critiques, soulignant que M. Walz avait déjà critiqué le bilan de Pékin en matière de droits de l'homme. "Les républicains déforment des faits élémentaires", a déclaré James Singer, porte-parole de la campagne. M. Singer a déclaré que M. Walz avait longtemps tenu tête au Parti communiste chinois et "s'était battu pour les droits de l'homme et la démocratie, et avait toujours donné la priorité aux emplois et à l'industrie manufacturière des États-Unis".

M. Walz s'est rendu en Chine pour enseigner l'anglais et l'histoire des États-Unis en 1989, année de la répression sanglante des manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen, alors qu'il était fraîchement diplômé de l'université. Par la suite, sa femme et lui ont créé une entreprise qui organisait des voyages en Chine pour des étudiants américains. Il s'est rendu en Chine plus de 30 fois.

Il parle un peu chinois, s'est marié le 4 juin - en disant que c'était une date qu'il n'oublierait pas car c'est l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen - et a passé sa lune de miel en Chine.

Contrairement aux années 1980 et 1990, lorsque M. Walz a commencé à voyager, la volonté d'adopter une ligne dure à l'égard de la Chine est l'un des rares sentiments véritablement bipartisans de la politique américaine, à une époque où les démocrates et les républicains sont profondément divisés.

Bien que M. Walz ait déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine n'avaient pas besoin d'être conflictuelles, il a travaillé sur des projets de loi critiquant le bilan de Pékin en matière de droits de l'homme au cours de ses 12 années passées à la Chambre des représentants et a été membre de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, qui se concentre sur les droits de l'homme.

Les vice-présidents des États-Unis n'ont généralement pas voix au chapitre en matière de politique étrangère, mais ils peuvent influencer la réflexion d'un président sur les affaires mondiales.

UNE ÈRE DIFFÉRENTE

Dean Cheng, spécialiste de la Chine, estime que le fait que M. Walz se rende en Chine alors qu'il vient d'obtenir son diplôme universitaire n'est pas très significatif, étant donné que l'opinion des États-Unis à l'égard de la Chine a évolué depuis le premier voyage de M. Walz en Chine en 1989.

"Ce qui est plus remarquable, à mon avis, ce sont les commentaires plus récents du gouverneur Walz selon lesquels il ne voit pas nécessairement la Chine comme un adversaire et qu'il espère qu'il y aura une coopération avec elle", a déclaré M. Cheng, chargé de recherche non résident à l'Institut Potomac pour les études politiques.

"Il est de plus en plus difficile de voir exactement où la coopération est censée s'établir. Quels sont les objectifs chinois qui recoupent les nôtres ? Quels sont les comportements chinois que nous sommes prêts à tolérer, puisque la Chine n'a pas l'habitude de faire des concessions ?"

Certains experts ont estimé que son expérience serait un atout dans les relations avec Pékin.

"M. Walz a tout vu, il comprend les promesses et les risques d'un engagement avec la Chine et peut fournir des conseils précieux sur les questions chinoises à la présidente Harris et à son équipe de politique étrangère", a déclaré Jeff Moon, consultant en commerce et ancien représentant adjoint du commerce des États-Unis pour la Chine.

Mme Harris a choisi M. Walz comme vice-président mardi, ce qui constitue la décision politique la plus importante de sa candidature naissante à la Maison Blanche, qui a dynamisé ses collègues démocrates après la décision du président Joe Biden de mettre un terme à sa candidature à la réélection.

En Chine, les commentateurs de la populaire plateforme de médias sociaux Weibo ont exprimé des doutes quant à l'influence de l'histoire de M. Walz sur les relations avec les États-Unis.

"La volonté d'un individu n'est pas pertinente face à la volonté de la nation, qu'il soit pro-Chine ou anti-Chine, il doit être lié par les intérêts nationaux des États-Unis", a déclaré un commentateur.

M. Trump a lancé une guerre commerciale contre la Chine lorsqu'il était à la Maison-Blanche et, en tant que candidat cette année, il a laissé entendre qu'il imposerait des droits de douane de 60 % ou plus sur les produits chinois.

Son candidat à la vice-présidence, le sénateur JD Vance, a qualifié la Chine de "plus grande menace" pour les États-Unis.