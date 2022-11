La longue route d'Anwar Ibrahim vers le poste de premier ministre de Malaisie

Voici un bref historique du parcours politique d'Anwar, qui s'étend sur trois décennies :

DÉBUT DE VIE ET ASCENSION POLITIQUE :

** Né le 10 août 1947, Anwar s'est fait connaître en tant que leader de la jeunesse islamique avec des manifestations anti-gouvernementales soulignant les conditions de pauvreté dans le nord de la Malaisie au milieu des années 1970.

** Il a connu une ascension politique fulgurante sous le Premier ministre Mahathir Mohamad, qui l'a invité à rejoindre la coalition au pouvoir, l'Organisation nationale malaise unie (UMNO), en 1982.

** Ministre des finances à partir de 1991 et vice-Premier ministre à partir de 1993, l'héritier présomptif de Mahathir, longtemps célébré, s'est brouillé avec son mentor en 1998.

LA BROUILLE ET LA PRISON :

** Mahathir a limogé son adjoint en septembre 1998, le qualifiant d'inapte à être dirigeant. Anwar a été arrêté ce mois-là après avoir mené 30 000 manifestants dans la capitale et accusé de sodomie et de corruption.

** Anwar a été emprisonné pendant six ans en avril 1999 pour abus de pouvoir et a reçu une deuxième peine consécutive de neuf ans en août 2000 pour une accusation de sodomie.

** Bien qu'il ait été libéré en septembre 2004 après que la Cour fédérale de Malaisie ait annulé les accusations de sodomie, il lui était toujours interdit de se présenter aux élections jusqu'en avril 2008.

RETOUR À LA POLITIQUE, NOUVELLES ACCUSATIONS :

** Après des gains historiques aux élections générales de mars 2008 par son Parti de la justice populaire et ses alliés, Anwar est retourné au Parlement en tant que chef de l'opposition.

** Trois mois seulement après avoir été autorisé à se présenter à nouveau aux élections, il a fait l'objet de nouvelles accusations de sodomie le 29 juin et s'est réfugié à l'ambassade de Turquie, disant craindre pour sa vie.

DEUXIÈME CONDAMNATION POUR SODOMIE ET EMPRISONNEMENT :

** En 2008, accusé de sodomie par un aide masculin, Anwar a déclaré que les accusations visaient à le démettre de son poste de chef de l'opposition.

** Pendant le mandat du Premier ministre Najib Razak en 2015, Anwar a été emprisonné pour sodomie pour la deuxième fois.

RETROUVAILLES AVEC MAHATHIR ET SCRUTINS DE 2018 :

** Anwar et Mahathir ont enterré la hache de guerre en 2018 et se sont unis pour battre le Barisan Nasional pour la première fois dans l'histoire de la Malaisie, au milieu de la colère du public contre le gouvernement à cause du scandale 1MDB qui a coûté plusieurs milliards de dollars.

** Mahathir promet de demander une grâce royale pour Anwar et de lui confier le poste de Premier ministre si la coalition réussit.

** Anwar est gracié et libéré dans la semaine qui suit, après que Mahathir ait mené la coalition d'opposition à une victoire sans précédent lors d'une élection générale.

** Leur alliance s'effondre moins de deux ans plus tard en raison de luttes intestines au sujet de la promesse de Mahathir de remettre le pouvoir à Anwar.

LES ÉLECTIONS DE 2022 MÈNENT AU POSTE SUPRÊME :

** La coalition Pakatan Harapan d'Anwar devait obtenir la plus grande part de sièges, soit 35 %, lors d'une élection très serrée, selon un sondage réalisé par le cabinet d'études britannique YouGov le 16 novembre.

** Mais l'élection a conduit à un parlement sans précédent, sans majorité, au cours du week-end. La coalition d'Anwar a remporté 82 sièges, soit 36,9% des sièges, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir la majorité.

** Anwar et l'ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin ont chacun déclaré qu'ils pourraient former un gouvernement avec le soutien d'autres partis.

** Le roi de Malaisie a nommé Anwar comme premier ministre après une réunion spéciale de ses sultans héréditaires.