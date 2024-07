L'objectif d'éliminer la faim dans le monde d'ici 2030 semble de plus en plus impossible à atteindre, le nombre de personnes souffrant de faim chronique ayant à peine changé au cours de l'année écoulée, selon un rapport de l'ONU publié mercredi.

Le rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde indique qu'environ 733 millions de personnes souffriront de la faim en 2023, soit une personne sur 11 dans le monde et une sur cinq en Afrique, en raison des conflits, du changement climatique et des crises économiques.

David Laborde, directeur de la division de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui participe à la préparation de l'enquête, a déclaré que malgré les progrès réalisés dans certaines régions, la situation s'est détériorée au niveau mondial.

"Nous sommes dans une situation pire aujourd'hui qu'il y a neuf ans, lorsque nous avons lancé cet objectif d'éradiquer la faim d'ici 2030", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que les défis tels que le changement climatique et les guerres régionales étaient devenus plus graves que ce qui avait été envisagé il y a dix ans.

Si les tendances actuelles se poursuivent, environ 582 millions de personnes seront chroniquement sous-alimentées à la fin de la décennie, dont la moitié en Afrique, selon le rapport.

L'objectif plus large consistant à garantir un accès régulier à une alimentation adéquate a également marqué le pas au cours des trois dernières années, puisque 29 % de la population mondiale, soit 2,33 milliards de personnes, connaîtront une insécurité alimentaire modérée ou grave en 2023.

Soulignant les inégalités criantes, quelque 71,5 % des habitants des pays à faible revenu n'ont pas pu s'offrir une alimentation saine l'année dernière, contre 6,3 % dans les pays à revenu élevé.

Si les famines sont faciles à repérer, une mauvaise alimentation est plus insidieuse mais peut néanmoins marquer les gens à vie, en retardant le développement physique et mental des bébés et des enfants, et en rendant les adultes plus vulnérables aux infections et aux maladies.

M. Laborde a déclaré que l'aide internationale liée à la sécurité alimentaire et à la nutrition s'élevait à 76 milliards de dollars par an, soit 0,07 % de la production économique annuelle totale du monde.

"Je pense que nous pouvons faire mieux pour tenir notre promesse de vivre sur une planète où personne n'a faim", a-t-il déclaré.

Les tendances régionales varient considérablement, la faim continuant d'augmenter en Afrique, où la croissance démographique, la myriade de guerres et les bouleversements climatiques pèsent lourdement. En revanche, l'Asie a connu peu de changements et l'Amérique latine s'est améliorée.

"L'Amérique du Sud dispose de programmes de protection sociale très développés qui leur permettent de cibler les interventions afin de sortir de la faim de manière très rapide", a indiqué M. Maximo Torero, économiste en chef de la FAO.

"Dans le cas de l'Afrique, nous n'avons pas observé cela.

Les Nations unies ont déclaré que le mode de financement de la lutte contre la faim devait être modifié et qu'une plus grande flexibilité était nécessaire pour garantir l'aide aux pays qui en ont le plus besoin.

"Le rapport est compilé par la FAO, basée à Rome, le Fonds international de développement agricole, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial.