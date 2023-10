La mesure provisoire de 45 jours adoptée par le Congrès américain pour éviter la fermeture du gouvernement a laissé des lacunes potentielles dans le financement des États insulaires stratégiques du Pacifique, ce qui, selon des analystes et d'anciens fonctionnaires, rend les alliés des États-Unis économiquement vulnérables et peut-être plus réceptifs aux approches de la Chine.

L'administration Biden espérait voir le Congrès approuver avant le 30 septembre de nouveaux programmes de financement sur 20 ans pour la Micronésie, les Îles Marshall et les Palaos, qui, après des décennies de négligence relative, se retrouvent aujourd'hui au cœur de la bataille d'influence que se livrent les États-Unis et la Chine dans le Pacifique Nord.

Ces nations tentaculaires mais peu peuplées entretiennent avec les États-Unis des liens régis par ce que l'on appelle les "Compacts of Free Association" (COFA), en vertu desquels Washington est responsable de leur défense et leur fournit une assistance économique, tout en bénéficiant d'un accès militaire exclusif à des étendues stratégiques d'océan.

Les programmes de financement pour les Îles Marshall et la Micronésie devaient être renouvelés avant le 30 septembre, et avant la fin de l'année fiscale 2024 pour les Palaos, et Washington a convenu cette année d'une nouvelle enveloppe de 7,1 milliards de dollars sur 20 ans, sous réserve de l'approbation du Congrès.

Toutefois, la "résolution permanente" (CR) qui a permis d'éviter la fermeture du gouvernement fédéral ne prévoit pas l'approbation de ce nouveau programme et, bien qu'elle maintienne les services fédéraux aux États de la COFA, elle laisse des trous dans d'autres parties de leurs budgets.

"Bien que le maintien des services soit une garantie importante, le CR rendra les choses très difficiles dans les Marshalls (qui ont des élections le 20 novembre) et les Palaos (élections l'année prochaine)", a déclaré Cleo Paskal, un expert des États COFA au sein du groupe de réflexion de la Foundation for Defense of Democracies.

"Ces deux pays reconnaissent Taïwan et sont des éléments clés de l'architecture de défense américaine dans le Pacifique", a-t-elle ajouté. "Il faut s'attendre à une intensification de la guerre politique (chinoise) autour de l'idée que les États-Unis sont un partenaire peu fiable.

Mme Paskal a déclaré que le financement des Palaos dans le cadre du COFA existant avait diminué à l'approche de sa dernière année et que les Palaos comptaient sur les fonds du nouveau paquet pour les aider à couvrir leurs déficits budgétaires.

M. Paskal a indiqué que l'économie des Palaos avait déjà été durement touchée par le COVID-19 et l'ingérence économique de la Chine visant à faire pression sur les Palaos pour qu'ils abandonnent la reconnaissance diplomatique de Taïwan, soutenue par les États-Unis, au profit de Pékin.

Il n'y a pas d'argent frais non plus pour les Îles Marshall, qui doivent encore finaliser de nouvelles conditions avec Washington en raison de désaccords sur la manière de traiter l'héritage des essais nucléaires massifs effectués par les États-Unis dans ce pays dans les années 1940 et 1950.

Pendant ce temps, la Chine attend dans les coulisses avec des liquidités prêtes à l'emploi.

Roll Call, un site d'information couvrant le Congrès américain, a noté la semaine dernière que le ministre des finances des Palaos, Kaleb Udui, a déclaré lors d'une audition au Congrès en août que Pékin avait tenté d'inciter les habitants à s'opposer aux projets américains de construction d'un radar d'alerte précoce en leur proposant de construire un hôtel et un casino à proximité.

Les ambassades des Palaos et des îles Marshall à Washington n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'administration Biden a fait du renouvellement des accords de coopération une priorité, qui bénéficie d'un large soutien bipartisan, mais les querelles intestines au sein du Congrès ne sont pas le seul obstacle.

Howard Hills, conseiller principal de l'équipe de négociation de la COFA de 2020 jusqu'à sa retraite le mois dernier, a attribué le retard des Îles Marshall aux avocats du département d'État américain qui voulaient contrôler la manière dont les nouveaux fonds étaient dépensés et s'opposaient à ce qu'ils soient affectés au traitement de l'héritage nucléaire, craignant que cela n'expose les États-Unis à d'autres réclamations.

Interrogé à ce sujet, le département d'État a déclaré que Washington "travaillait rapidement à la finalisation des négociations" avec les Îles Marshall et avait eu des conversations constructives à cette fin "y compris au niveau présidentiel" lors du sommet États-Unis-Forum des Îles du Pacifique qui s'est tenu la semaine dernière.