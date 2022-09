La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a rebondi après l'arrêt de l'OCVID - mais pas suffisamment

Dans son rapport 2021, publié lundi, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a déclaré que le nombre de personnes touchées par les traitements et les efforts de prévention a rebondi l'année dernière après avoir diminué pour la première fois en près de 20 ans en 2020.

Cependant, tout le terrain perdu n'a pas été regagné, a déclaré Peter Sands, directeur du Fonds, une alliance publique/privée basée à Genève.

"La plupart des pays ont fait un travail impressionnant pour rebondir après la terrible perturbation de 2020 ... mais nous ne sommes pas là où nous voulons être. Beaucoup trop de gens meurent encore de ces maladies", a-t-il déclaré à Reuters la semaine dernière.

Par exemple, le nombre de personnes traitées pour la tuberculose a chuté de 19 % en 2020, pour atteindre 4,5 millions. En 2021, ce chiffre est remonté de 12 %, à 5,3 millions - toujours juste en dessous des 5,5 millions de personnes sous traitement avant la pandémie. Bien que les programmes de lutte contre le paludisme et le sida aient dépassé les niveaux de 2019, l'impact de la pandémie signifie qu'ils sont toujours en retard sur l'objectif de mettre fin à ces maladies d'ici 2030.

M. Sands a également averti que l'impact de la crise alimentaire mondiale, exacerbé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aggraverait la situation.

Les maladies infectieuses sont généralement beaucoup plus mortelles pour les personnes dont le corps est affaibli par la malnutrition, et elles ne répondent pas non plus aussi bien aux efforts de traitement ou de prévention. À ce titre, M. Sands a déclaré qu'il était "probable" que le Fonds doive travailler avec des partenaires pour fournir un soutien nutritionnel plus important que jamais auparavant afin de continuer à sauver des vies.

Le rapport estime que le travail du Fonds avec les pays a permis de sauver environ 50 millions de vies depuis sa création en 2002. Il a dépensé 4,4 milliards de dollars pour atténuer l'impact du COVID-19 sur ses domaines clés, et lutter contre la pandémie, à partir de mars 2020.

Pour poursuivre son action, le Fonds mondial vise désormais à lever 18 milliards de dollars pour son prochain cycle de financement de trois ans, auprès des gouvernements, de la société civile et du secteur privé. Il a déjà réuni plus d'un tiers du total et une conférence d'annonce de contributions est prévue dans les semaines à venir.