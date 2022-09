La lutte contre les inégalités est la clé de la lutte contre le changement climatique - étude

Basée sur la modélisation par les scientifiques du MIT d'un monde déstabilisé par une consommation croissante, la simulation "Limits To Growth" de 1972 a été attaquée comme étant défectueuse par certains mais applaudie par d'autres comme étant prémonitoire de l'accélération du stress planétaire.

S'inspirant de son prédécesseur, le modèle Earth4All développé par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs a cherché à explorer ce qu'il faudrait pour accroître le bien-être de l'humanité pendant le reste de ce siècle en utilisant les données de la période 1980-2020.

Sa principale conclusion est que, si rien n'est fait, l'augmentation des inégalités au cours des 50 prochaines années fera que les gens feront moins confiance aux gouvernements et aux autres institutions, ce qui rendra plus difficile la coopération pour faire face au changement climatique et aux autres menaces.

"Lorsque la confiance sociale diminue, cela limite la vitesse d'action des politiques publiques. Cela se traduit par la quantité de réglementation et de subventions que vous pouvez faire en termes d'écologisation de l'économie et du système énergétique", a déclaré à Reuters Per Espen Stoknes, co-auteur de l'étude.

Pour suivre le bien-être, les chercheurs ont créé un "indice de bien-être moyen" à l'aide de données comprenant le revenu disponible, l'inégalité des revenus, les services gouvernementaux, la crise climatique, les progrès perçus, et leur relation avec les mesures de la confiance sociale.

À l'aide de deux scénarios - intitulés "Too Little Too Late" (trop peu, trop tard), où le comportement humain ne change pas, et "The Giant Leap" (le saut géant), où les systèmes économiques et sociaux du monde sont transformés - le modèle cherche à montrer l'impact de différentes politiques sur le monde.

Dans le scénario "business as usual", le bien-être du travailleur moyen - c'est-à-dire de ceux qui dépensent la plus grande partie de ce qu'ils gagnent en un an - atteint un pic autour de l'an 2000, avant de décliner jusqu'en 2050 puis de se stabiliser jusqu'en 2100, malgré la croissance continue de l'économie mondiale sur la même période.

En apportant des changements tels que l'abandon progressif de l'utilisation des combustibles fossiles, la mise en place de pensions adéquates, l'imposition accrue des 10 % les plus riches et l'annulation de la dette des pays à faible revenu, la voie du Bond de géant a permis au bien-être de continuer à augmenter.

Le modèle a estimé que la voie menant à une stabilisation des températures mondiales en dessous de 2°C par rapport à l'ère industrielle et à l'éradication de la pauvreté d'ici 2050 coûterait 2 à 4 % de la production mondiale, soit entre 2 000 et 4 000 milliards de dollars par an.

À titre de comparaison, le Fonds monétaire international a estimé que les gouvernements ont, ensemble, apporté un soutien fiscal de 9 000 milliards de dollars à leurs économies au cours des cinq premiers mois de la seule pandémie de coronavirus.

"Nous devons absolument accorder une valeur aux indicateurs sociaux, environnementaux et économiques au même niveau", a déclaré la co-auteure Sandrine Dixson-Decleve, co-présidente du groupe de réflexion Club de Rome qui a publié à l'origine le rapport "Limits To Growth".

"L'inégalité et la pauvreté jouent un rôle énorme pour nous permettre d'avancer", a-t-elle ajouté. "La pauvreté nette zéro doit être un objectif aussi important que les émissions nettes zéro."

Un livre exposant les résultats du modèle, "Earth for All : A Survival Guide for Humanity" sera publié en allemand mardi, avec des versions en anglais et dans d'autres langues par la suite.

Doug Heske, directeur général de Newday Impact Investing, basé aux États-Unis, a signalé sa valeur pour les investisseurs ESG.

"Earth for All fournit un nouveau cadre puissant sur la manière dont les investisseurs soucieux de leur responsabilité peuvent allouer de manière réfléchie leur capital de façon à avoir le plus grand impact", a-t-il déclaré.