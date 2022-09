La lutte des cheminots américains pour les salaires et les avantages sociaux pourrait servir de modèle à d'autres accords

Les principales compagnies ferroviaires américaines et les syndicats représentant des dizaines de milliers de travailleurs ont conclu un accord de principe après 20 heures de pourparlers négociés par le secrétaire américain au travail, Marty Walsh, évitant ainsi une grève des chemins de fer.

Bien qu'elle ne soit pas directement applicable aux négociations en cours dans les ports de la côte ouest des États-Unis et aux négociations à venir chez United Parcel Service, la victoire potentielle des cheminots pourrait enhardir d'autres travailleurs qui ont peiné pendant la pandémie de COVID-19 tout en regardant les employeurs engranger des bénéfices records, selon les experts du travail.

Jouant en faveur des syndicats et de leurs membres, le marché du travail est tendu, ainsi qu'une nouvelle génération de travailleurs qui exigent des conditions de travail plus sûres.

"La pandémie n'a pas simplement causé du stress, mais a vraiment mis en lumière le profond mécontentement que de nombreux travailleurs avaient, y compris dans le secteur ferroviaire, mais qu'ils avaient supporté", a déclaré Harley Shaiken, professeur émérite de droit du travail à l'Université de Californie Berkeley. "Nous sommes à un moment critique".

Le président Joe Biden, en annonçant jeudi l'accord avec des entreprises telles que Union Pacific Railroad et BNSF Railway, propriété de Berkshire Hathaway, l'a loué comme un modèle pour d'autres accords entre entreprises et syndicats.

Les accords ferroviaires - négociés entre les entreprises et une douzaine de syndicats - doivent encore être ratifiés, mais ils comprennent d'importantes augmentations de salaire, le gel des cotisations mensuelles aux régimes de santé, un cadre pour les jours de congé assignés et des congés pour les jours de maladie, les visites chez le médecin et les soins médicaux.

Les travailleurs ayant des demandes similaires "prendraient probablement cela comme une victoire ou une opportunité de sentir qu'ils ont un certain poids", a déclaré Benjamin Nolan, analyste chez Stifel.

Cela pourrait s'appliquer en particulier aux industries où les travailleurs ont fait tourner l'économie alors que beaucoup se sont réfugiés chez eux, et sans lesquels les systèmes de transport, les services de livraison et les soins de santé vitaux auraient souffert, selon les experts.

Ces questions trouvent un écho dans tous les secteurs, qu'il s'agisse des cheminots, des dockers de la côte ouest, des chauffeurs de livraison d'UPS, des infirmières des unités de soins intensifs, des magasiniers d'Amazon.com Inc ou des baristas de Starbucks Corp, dont certains font pression pour organiser des syndicats, a déclaré Peter Rachleff, professeur et chercheur sur le travail aux États-Unis au Macalester College dans le Minnesota.

Les employés ont plus de pouvoir car de nombreuses entreprises manquent de personnel, parfois en raison d'années de réduction des coûts ou d'attrition due à une pandémie, a-t-il dit, et ces employés font pression contre l'allongement des heures de travail.

DES "CONDITIONS INTOLÉRABLES".

Les négociations dans l'industrie ferroviaire ont certainement attiré l'attention d'autres personnes, y compris le chef du syndicat représentant quelque 22 000 travailleurs portuaires de la côte ouest actuellement en pourparlers de travail.

"Pas de week-ends, pas de vacances, être licencié pour être malade ou assister à des funérailles, trois décès de travailleurs en 10 jours - Personne ne devrait être forcé d'accepter des conditions de travail intolérables", a déclaré Willie Adams, président de l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU), dans une déclaration mercredi avant l'annonce de l'accord ferroviaire. Ses membres travaillent pour des compagnies maritimes mondiales comme A.P. Moller-Maersk.

Même les travailleurs d'UPS représentés par les Teamster, y compris les chauffeurs qui se plaignent des températures caniculaires dans les cabines de leurs camions, menacent de faire grève lorsque leur contrat expirera l'année prochaine.

Alors que le nombre de syndiqués a diminué au fil des décennies, le soutien aux syndicats fait un retour en force, en partie grâce à l'agitation des travailleurs concernant leur traitement, selon les experts. Ils trouvent davantage de soutien auprès d'un public compatissant.

Plus de deux tiers des Américains interrogés par Gallup en août approuvaient les syndicats, le chiffre le plus élevé depuis plus de cinq décennies. Entre-temps, les demandes d'organisation d'élections pour déterminer si les employés souhaitent se syndiquer ont augmenté de 58 % d'une année sur l'autre au cours des neuf mois se terminant le 30 juin, selon le National Labor Relations Board.

"La pandémie a donné aux travailleurs une vision différente de ce qu'ils doivent supporter au travail. Il n'est tout simplement pas acceptable de revenir à la situation d'avant", a déclaré Sharon Block, professeur à la Harvard Law School.

En effet, les cheminots ont reçu le soutien de plusieurs groupes industriels représentant des centaines de clients, qui, dans des lettres adressées aux législateurs, se plaignaient que le service ferroviaire souffrait de licenciements et d'autres réductions alors que les prix augmentaient. Les chemins de fer ont attisé cette colère en réduisant les services ferroviaires avant la date limite de cette semaine pour la conclusion d'un accord, aggravant ainsi les retards des trains et les ruptures de charge.