La maison de commerce japonaise Mitsui&Co a déclaré lundi qu'elle procéderait à une offre secondaire d'actions sur les marchés étrangers.

Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd et Sumitomo Mitsui Banking Corporation vendront respectivement 11 725 000 actions ordinaires et 3 208 400 actions ordinaires, soit un total de 14 933 400 actions, a indiqué Mitsui.

Le prix de l'offre sera déterminé entre le 24 et le 25 juin. Les actions seront offertes principalement en Europe et en Asie, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, a précisé Mitsui.