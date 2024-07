Paris (awp/afp) - ELO Groupe, maison mère du distributeur nordiste Auchan, a affiché au premier semestre une perte de près d'un milliard d'euros et la direction, qui a aussitôt prôné une "une réaction forte", a annoncé "la réduction moyenne de 25% des surfaces de vente" de ses hypermarchés.

Les chiffres se dégradent: la holding ELO a quadruplé sa perte nette au premier semestre 2024, à 973 millions d'euros (928 millions de francs suisses); elle a aussi quasiment décuplé sa perte d'exploitation, pour des ventes en baisse de 1,2% à 16,7 milliards d'euros.

Ce creusement de la perte nette (contre 214 millions d'euros au premier semestre 2023) s'explique notamment par d'importantes dépréciations d'actifs mais aussi par le recul de la rentabilité de l'activité, selon un communiqué publié jeudi par le groupe.

Auchan entend répondre à ses "difficultés actuelles" entre autres en réduisant la surface de vente d'environ un tiers de ses hypermarchés "dans tous ses pays européens" hors Russie, soit à terme une "réduction moyenne de 25% des surfaces de vente".

Ce plan a été lancé au second semestre 2023 et doit tailler dans les plus grands magasins, ceux-ci ayant des coûts fixes plus élevés et attirant moins les consommateurs.

Objectif: parvenir à un parc de magasins à terme "composé d'environ 70% de magasins d'une surface inférieure ou égale à 10'000 m2".

Le distributeur, qui compte 160'000 salariés dans le monde dont 59'000 en France, n'a pas précisé si ces réductions de surface auraient un impact sur l'emploi.

ELO Group, qui rassemble outre Auchan les activités immobilières de NHood et Ceetrus ainsi que la banque en ligne Oney, avait déjà annoncé de mauvais résultats sur l'ensemble de 2023, avec une perte nette de 379 millions d'euros pour un produit des activités ordinaires (l'équivalent de son chiffre d'affaires) d'un peu moins de 33 milliards d'euros.

Le groupe comptait alors rebondir grâce notamment via le rachat d'une centaine de magasins au distributeur en difficulté Casino. "Les premières semaines d'exploitation sont un succès", assure Auchan jeudi. Le distributeur estime que l'opération "renforce la présence de l'enseigne sur le format supermarché, en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, dans le Sud-Ouest et Sud-Est, où elle était peu présente".

En mars dernier, l'agence de notation S&P Global Ratings avait abaissé la note de la dette d'ELO Group, la faisant passer en catégorie spéculative. S&P estimait que l'entreprise faisait face à des "défis structurels sur le marché français", et que la reprise des points de vente Casino comportait "des risques importants".

afp/ck