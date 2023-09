"La majeure partie du travail de la BCE a déjà été effectuée"' (Vontobel)

"La décision que prendra la BCE reste incertaine", souligne Dillon Lancaster, gérant auprès de Vontobel, en amont de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne au programme de jeudi. Il rappelle que l'inflation globale et l'inflation de base dans la zone euro se maintiennent à 5,3 % en glissement annuel, et ce chiffre est encore plus élevé dans le plus grand pays de la zone euro, l'Allemagne, avec 6,4 %



Et Dillon Lancaster de développer son argumentation : "La croissance des salaires reste forte, ce qui laisse penser qu'une nouvelle hausse des taux de la BCE pourrait s'avérer nécessaire. D'autre part, les résultats les plus récents de l'enquête PMI en Europe ont montré des chiffres faibles dans les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, à 47,9 et 43,5 respectivement."



Le gérant pointe, une fois de plus, l'économie allemande qui s'est révélée fragile, avec un PMI de 39,1 dans le secteur manufacturier. Le dilemme des membres de la BCE s'est manifesté dans la mise à jour des prévisions pour 2024 pour la zone euro, où l'inflation est passée de 2,8 % à 2,9 %, tandis que les perspectives de croissance ont chuté de 1,6 % à 1,3 %.



"Après neuf hausses consécutives par la BCE, nous nous demandons si elle peut, comme la Fed en juin, " passer son tour " ou faire une " pause hawkish ", pour essayer de satisfaire ses membres les plus hawkish, mais aussi montrer au marché qu'elle reste consciente que l'inflation est toujours supérieure à l'objectif", soutient Dillon Lancaster.



Avant de conclure : "Qu'elle passe son tour en septembre ou qu'elle augmente de 25pb n'aura pas d'effet majeur sur les marchés, à l'exception des effets sur la partie courte des courbes de l'euro. En réalité, la majeure partie du travail de la banque centrale a déjà été effectuée ".