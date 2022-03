La majorité des femmes travaillent à temps partiel en Suisse

Berne (awp/ats) - Le travail à temps partiel est très répandu chez les femmes en Suisse. En 2020, 79% des femmes actives occupées âgées de 15 à 64 ans et ayant des enfants de moins de 15 ans travaillaient à temps partiel. Une grande partie d'entre elles a un taux d'occupation compris entre 20 et 69%. La proportion d'hommes travaillant à temps partiel est de 13%.

Une femme active occupée sur cinq, âgée de 15 à 64 ans et ayant des enfants en âge préscolaire ou scolaire, travaille à plein temps, ce qui correspond, selon la définition suisse, à un taux d'occupation de 90-100%, peut-on lire dans un communiqué de l'Office fédéral de la statistique lundi. En comparaison, la moitié de celles sans enfant de moins de 15 ans exercent une activité professionnelle à plein temps et près d'un tiers ont un taux d'occupation inférieur à 70%.

En comparaison avec les pays de l'UE, les pourcentages de personnes travaillant à temps partiel - soit, selon la définition internationale, à un taux d'occupation inférieur à 100% -, qu'elles aient ou non des enfants, sont uniquement plus élevés aux Pays-Bas qu'en Suisse.

En Suisse et dans plusieurs autres pays - Allemagne, Autriche, Tchéquie, Luxembourg, Belgique et Irlande - les femmes citent le plus fréquemment comme raison principale de leur travail à temps partiel les soins aux adultes handicapés ou aux enfants ainsi que d'autres raisons familiales ou personnelles.

Dans les pays du sud et de l'est de l'Europe - Portugal, Espagne, Italie, Roumanie et Chypre - la raison principale la plus souvent mentionnée par les deux sexes est le fait de ne pas avoir trouvé du travail à plein temps.

Dans les pays du nord de l'Europe - Norvège, Finlande, Suède et l'Islande - les indications fournies par les femmes concernant la raison principale de leur travail à temps partiel se répartissent de manière plus équilibrée entre les différentes catégories de réponses: la formation et la formation continue ainsi que la catégorie "autre" sont également citées à plusieurs reprises.

En revanche, aucune tendance ne se dégage chez les hommes. Selon le pays, la réponse la plus souvent donnée est "travail à temps plein non trouvé" ou la catégorie pas spécifiée "autre".

En Suisse, la proportion de temps partiel involontaire est parmi les plus faibles d'Europe: indépendamment du sexe, 8% des personnes actives occupées à temps partiel sont dans cette situation contre leur gré.

ats/al