La marine américaine a disculpé mercredi 258 marins noirs qui avaient été injustement traduits en cour martiale et sanctionnés pour avoir refusé d'obéir aux ordres après une explosion qui avait fait plus de 300 morts dans un port de Californie il y a 80 ans.

Dans la nuit du 17 juillet 1944, une explosion d'une force presque équivalente à celle d'une bombe atomique a ravagé la base navale de Port Chicago, au nord de San Francisco, détruisant deux navires et un train et tuant 320 personnes, dont la plupart étaient des marins noirs chargés d'embarquer des armes sur les navires.

Après l'explosion, les marins blancs ont reçu des congés, tandis que les marins noirs ont dû retourner manipuler des munitions sans formation ni équipement appropriés.

Lorsque les marins ont refusé de charger les navires, la marine a lancé le plus grand procès pour mutinerie de son histoire.

Quelque 258 marins ont été traduits en cour martiale et la condamnation finale de 50 d'entre eux pour mutinerie a suscité une controverse publique, déclenchant des accusations d'injustice et de racisme au sein de l'armée.

"Les 50 hommes de Port Chicago, et les centaines de personnes qui les ont soutenus, ne sont peut-être plus parmi nous aujourd'hui, mais leur histoire se perpétue, témoignant de la force durable du courage et de la poursuite inébranlable des objectifs de l'armée.

Le secrétaire à la marine des États-Unis, Carlos Del Toro, a déclaré à l'occasion de l'anniversaire de l'explosion. "Ils sont une lueur d'espoir, nous rappelant à jamais que même face à des obstacles écrasants, la lutte pour ce qui est juste peut l'emporter et l'emportera".

La marine a déclaré que son avocat général avait constaté des "erreurs juridiques significatives" lors des cours martiales, notamment le refus d'accorder un véritable droit à un avocat.

"L'annonce d'aujourd'hui marque la fin d'un long et difficile voyage pour ces marins noirs et leurs familles qui se sont battus pour une nation qui leur refusait une justice égale en vertu de la loi", a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué.