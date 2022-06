La marine brésilienne recherche un journaliste britannique disparu dans la jungle amazonienne

Phillips, un pigiste qui a écrit sur le Brésil pour le Guardian, le Washington Post, le New York Times et d'autres, était en voyage de reportage dans la vallée du Javari avec Pereira, l'un des experts brésiliens les plus compétents en matière de tribus isolées et non contactées.

Le Javari abrite le plus grand nombre de peuples indigènes non contactés au monde, couvrant une zone de la taille de l'Irlande. Il est menacé par des mineurs illégaux, des bûcherons, des chasseurs et, de plus en plus, par des groupes de cultivateurs de coca qui produisent la matière première de la cocaïne.

La porte-parole de la marine, Cibelly Lopes, dans la ville frontalière brésilienne de Tabatinga, a déclaré que l'équipe de recherche de la marine arriverait à la base isolée d'Atalaia do Norte vers 19 heures, heure locale (2200 GMT), avant de se diriger vers la communauté riveraine de Sao Gabriel, où les deux hommes ont été vus pour la dernière fois tôt dimanche.

La police fédérale brésilienne a déclaré dans un communiqué qu'elle travaillait également à la localisation du couple. Un officier supérieur de la police fédérale à Tabatinga a déclaré lundi après-midi que la force avait envoyé sa propre équipe de recherche, ajoutant qu'il n'y avait toujours aucune information sur leur localisation ou même une hypothèse sur ce qui aurait pu se passer.

Le favori de la présidentielle brésilienne, Luiz Inacio Lula da Silva, ancien président de gauche, a pris note de la disparition de Phillips et Pereira sur Twitter, ajoutant "J'espère qu'on les retrouvera bientôt, (et) qu'ils sont sains et saufs."

Carlos Martinez de la Serna, directeur de programme au Comité de protection des journalistes à New York, a déclaré dans un communiqué que la disparition de Phillips était "extrêmement préoccupante" et a exhorté les autorités brésiliennes à retrouver rapidement les deux hommes.

"Les journalistes qui couvrent les questions autochtones font un travail essentiel et doivent pouvoir le faire sans craindre pour leur sécurité", a-t-il ajouté.

Dans une déclaration détaillée sur la disparition des hommes, l'Union des peuples indigènes de la vallée de Javari (UNIVAJA) a déclaré que des menaces avaient été reçues ces derniers jours. Il n'a pas été précisé si ces menaces visaient les associés de l'UNIVAJA ou Phillips et Pereira.

UNIVAJA a déclaré qu'ils voyageaient dans un petit bateau équipé d'un moteur hors-bord de 40 chevaux, mais que la zone était difficile à pénétrer en raison de la forêt dense et des plantes et vignes flottantes. Deux équipes de recherche de l'UNIVAJA ont été envoyées à leur recherche.

Un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu'il était en contact avec les autorités brésiliennes.