La marine maltaise porte secours à 180 migrants en Méditerranée

LA VALETTE, 31 décembre (Reuters) - Les forces armées maltaises ont porté secours à 180 migrants, lundi, au cours de deux opérations de sauvetage en Méditerranée.

Un patrouilleur a recueilli 28 migrants qui se trouvaient à bord d'un canot pneumatique à 114 km au sud-ouest de l'île de Malte et 152 autres personnes entassées à bord d'une embarcation en bois, non loin de là. C'est là la plus importante mission de sauvetage menée par Malte depuis de nombreux mois.

Dimanche, déjà, un patrouille maltais avait recueilli 69 migrants à bord d'un navire en détresse au sud-ouest de Malte.

Quarante-neuf autres migrants restent bloqués en mer, après avoir été recueillis voici plusieurs jours par deux navires d'ONG humanitaires, Malte et l'Italie refusant de les prendre en charge. (Chris Scicluna; Eric Faye pour le service français)