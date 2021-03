La marque Toys "R" Us passe sous le contrôle d'une nouvelle société

New York (awp/afp) - La marque Toys "R" Us, le célèbre distributeur de jouets qui avait déposé le bilan en 2017, a été reprise par la société WHP qui espère rouvrir des magasins aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année.

WHP Global a annoncé lundi dans un communiqué avoir acquis une participation lui permettant de prendre le contrôle de Tru Kids, une société fondée en 2019 pour récupérer dans la liquidation les marques Toys "R" Us et Babies "R" Us.

Ces deux noms génèrent plus de deux milliards de dollars de ventes par an dans près de 900 magasins et sites de commerces en ligne opérés sous licence dans plus de 25 pays, selon le document.

"Nous sommes ravis de prendre les rênes de la première marque de jouets au monde à un moment où la catégorie est en hausse de 16% et la demande des consommateurs pour les jouets est à un niveau record", a commenté le PDG de WHP, Yehuda Shmidman, cité dans le communiqué.

Dans une interview à la chaîne CNBC, il a indiqué vouloir rouvrir des magasins en propre aux Etats-Unis, idéalement d'ici la prochaine saison des fêtes. M. Shmidman connait bien la marque puisqu'il est vice-président de Tru Brands depuis 2019.

Sa société gère aussi les marques de vêtements Anne Klein et Joseph Abboud.

Il est soutenu entre autres par les sociétés d'investissement Solus Alternative Asset Management Ares Management.

Tru Kids a tenté de redonner un coup de fouet à la marque en rouvrant deux magasins aux Etats-Unis fin 2019, dans le New Jersey et au Texas, mais ces derniers ont fermé en début d'année.

afp/rp