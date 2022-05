La masse salariale américaine d'avril augmente plus que prévu, les hausses de salaires se tassent

La masse salariale non agricole a augmenté de 428 000 emplois le mois dernier, a déclaré vendredi le département du travail. Les données pour mars ont été révisées à la baisse, passant de 431 000 à 428 000 emplois créés. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la masse salariale augmenterait de 391 000 emplois. Le taux de chômage est resté inchangé à 3,6 %.

L'écart entre les emplois et les travailleurs s'est élargi pour atteindre un sommet historique de 3,4 % de la population active, contre 3,1 % en février. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % après avoir progressé de 0,5 % en mars.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Les futures S&P e-mini sont brièvement devenus positifs puis ont baissé de 0,55%, indiquant une ouverture faible à la Bourse.

OBLIGATIONS : Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a augmenté à 3,1126% ; Les rendements du Trésor à deux ans ont augmenté à 2,7349%,

FOREX : Le Dollar Index a progressé de 0,19%.

COMMENTAIRES :

SHAWN CRUZ, HEAD TRADING STRATEGIST, TD AMERITRADE, CHICAGO

"Le rapport sur la masse salariale a été généralement solide, le nombre de salariés du secteur privé a dépassé les attentes, l'industrie manufacturière s'est renforcée, une grande partie de ces gains ont été réalisés dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, les salaires horaires ont été un peu plus faibles que prévu, mais le plus important pour moi est que le taux de participation a légèrement baissé. Il sera intéressant de voir comment la Fed interprétera cela, mais les marchés pourraient s'en accommoder. La Fed interprétera cela comme un signe qu'elle ne peut pas être aussi agressive dans son resserrement si la participation commence à baisser. Une petite fissure dans l'environnement de l'emploi pourrait être la seule chose qui leur donne une pause, car la seule raison pour laquelle ils peuvent être aussi agressifs qu'ils le sont est qu'ils ont une sorte de fenêtre en ce moment où le ralentissement mondial n'a pas touché le marché de l'emploi, c'est encore un marché de l'emploi très serré en ce moment."

"Ils peuvent être un peu agressifs et se concentrer sur l'aspect prix de leur double mandat, mais si le marché de l'emploi ralentit, alors ils ont un peu plus d'une énigme sur les bras, car vont-ils honorer la partie plein emploi ou stabilité des prix de leur double mandat. C'est quelque chose dont le marché devrait plus ou moins s'accommoder. Si rien d'autre, je dirais que cela penche vers un rapport qui amènerait la Fed à être légèrement plus dovish."

JUAN PEREZ, DIRECTEUR DU TRADING, MONEX USA, WASHINGTON :

"Peut-être qu'aujourd'hui est un jour pour se calmer et voir moins d'action après deux jours très turbulents qui nous laissent finalement à l'endroit où nous avons commencé pour la semaine en ce qui concerne le dollar. Nous savons que le marché du travail est tendu, ceci ne fait que le confirmer davantage. Néanmoins, les salaires n'ont toujours rien d'exceptionnel alors que l'inflation est le principal point de mire de toutes les perspectives. Attendez-vous à ce que les devises continuent de circuler en fonction des besoins de la guerre et de la gestion de son bilan."

RUSSELL PRICE, ÉCONOMISTE EN CHEF, AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES INC, TROY, MICHIGAN

"Cela montre que le marché de l'emploi est toujours solide. Le salaire horaire moyen a augmenté à un rythme plus modeste, ce qui nous indique que l'inflation des salaires pourrait s'atténuer, ce qui est certainement une bonne chose pour la Fed et l'inflation."

"Au cours des derniers mois, nous avons vu le rythme des gains horaires moyens d'un mois à l'autre commencer à décélérer quelque peu. C'est un indicateur positif que la poussée des salaires horaires que nous avons connue pourrait finalement s'atténuer."

"Il est important de noter qu'à l'heure actuelle, étant donné la volatilité du marché, tout signe de relâchement des pressions inflationnistes devrait être bien accueilli. Donc, bien qu'il s'agisse d'un signal précoce, nous avons besoin de voir plus de mois pour qu'il soit confirmé. Mais c'est tout de même un signal bienvenu".

BRIAN JACOBSEN, SENIOR INVESTMENT STRATEGIST, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

"L'augmentation généralisée de la masse salariale est encourageante. Les salaires augmentent moins que l'inflation, donc malgré des offres d'emploi massivement élevées, il n'y a aucun signe de spirale salaires-prix."

MATTHEW TUTTLE, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, TUTTLE CAPITAL MANAGEMENT, GREENWICH, CONNECTICUT

Les contrats à terme "sont plus forts qu'ils ne l'étaient. La seule chose qui m'inquiète du point de vue du marché, c'est que souvent, lors de ces annonces, le premier mouvement est généralement mauvais. Je serais attentif à une baisse des cours. Dans l'ensemble, un chiffre positif. Si vous vous inquiétez d'une récession, du moins dans un premier temps, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse indiquer que l'économie est dans le pétrin. Jusqu'ici tout va bien".

"Le taux de chômage étant de 3,6 % après 12 mois consécutifs d'ajout de plus de 400 000 emplois, pour moi, c'est une économie qui tourne. Je suis dans le camp des 'inquiets d'une récession' mais en regardant ces chiffres, il n'y a rien qui montre une faiblesse."

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE DE MARCHÉ EN CHEF, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

"Le chiffre de base était plus élevé que prévu mais dans la fourchette des attentes. Et le fait que les salaires horaires aient été plus bas que prévu devrait être bon pour le marché obligataire et cela devrait à son tour être bon pour le marché boursier."

"La (baisse du) taux de participation n'est pas une terrible nouvelle, dans la mesure où elle suggère que le marché du travail pourrait ne pas se resserrer davantage."

"En ce qui concerne la Fed, les mouvements (boursiers) auxquels nous assistons sont dus au fait que la Fed n'a pas vraiment la confiance du marché. Les spéculateurs parient sur l'ampleur du relèvement des taux par la Fed et sur la possibilité que l'inflation fasse céder Powell et augmente les taux d'intérêt de 75 points de base."

"La bonne nouvelle est que les salaires n'ont pas augmenté aussi vite qu'ils l'ont fait et cela devrait commencer à calmer cette spéculation. Le marché devra reconnaître que l'inflation atteint peut-être un pic. Pour l'instant, malheureusement, les marchés testent la volonté de Powell et de la Réserve fédérale et spéculent contre lui."

"Vous devez réaliser que ce qui s'est passé hier était un test pour l'aspect technique du marché. Les données sur l'emploi d'aujourd'hui vont être cruciales. Si nous pouvons rebondir sur ce niveau de 4100 et clôturer au-dessus, cela pourrait signifier que la détérioration technique aura pris fin."