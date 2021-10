Bourse de Paris : La mauvaise réputation

La mauvaise réputation du mois de septembre en bourse n'était pas galvaudée cette année. Surtout aux Etats-Unis, où le S&P500 a cédé près de 5%. Soit la plus forte baisse enregistrée par l'indice large américain depuis le mois de mars 2020, lorsqu'il avait perdu 12,5%. Tiens, et puisqu'on en est à parler de chiffres, il faut souligner que septembre 2020 s'était soldé par une marche arrière de 4% pour le S&P500, qui avait encore perdu 2,8% en octobre. L'année dernière à la même époque, la baisse était à mettre au passif des répliques de la pandémie. Mais les investisseurs s'accrochaient à l'espoir vaccinal, qui offrait des perspectives d'embellie durable. A juste titre d'ailleurs puisque la première annonce de découverte vaccinale avait eu lieu quelques semaines plus tard.

Cette année, la baisse du marché en septembre est multifactorielle, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. S'il fallait citer la cause principale, elle serait probablement à chercher du côté de l'articulation entre le changement de paradigme de la politique monétaire et la trajectoire généralisée de hausse des prix. Les investisseurs ont du mal à en appréhender les conséquences, car ils subodorent, de mon point de vue avec raison, des désordres à venir. Pas des désordres insurmontables, mais des désordres qui appelleront des réponses économiques complexes et par essence expérimentales. Et comme l'économie est une science à peu près aussi exacte que le sondage politique ou la prévision météo à cinq jours, les expériences passées ne préjugent pas des expériences futures, pour paraphraser la décharge de responsabilité la plus célèbre du monde.

Reste que pendant que les spécialistes se déchirent sur les conséquences des dernières péripéties financières, des pénuries qui forcent les constructeurs automobiles à cesser la production à l'agonie d'Evergrande, en passant par la flambée des cours énergétiques, les données macroéconomiques sont plutôt solides. Heureusement d'ailleurs, sinon d'autres problèmes s'annonceraient. Sur la seule journée d'hier, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont ajusté en légère hausse leurs PIB du second trimestre et l'UE a confirmé un reflux du chômage. Ces statistiques sont de nature à conforter la stratégie des banques centrales, qui consiste à alléger leurs dispositifs de soutien très progressivement. Même s'ils ruent un peu dans les brancards à l'idée que la liquidité va se réduire, les financiers apprécient aussi que le plan prévu par les grands argentiers se déroule sans accroc, pour paraphraser cette fois Hannibal Smith. C'est un signal positif pour la stabilité globale (la prévisibilité des scénarios macroéconomiques, pas Hannibal Smith).

A l'inverse, le plan Biden ressemble à un voyage en Trabant sur un chemin vicinal. La Maison Blanche, à cause d'une majorité minimaliste au parlement et de dissensions au sein du parti démocrate, est continuellement acculée au compromis. Or un bon compromis laisse toujours tout le monde frustré. Hier, un accord a été trouvé pour éviter une fermeture partielle des administrations faute de budget – ce que les américains appellent un "shutdown" – mais il faut encore trouver une solution au plafond de la dette d'ici à la mi-octobre. Dans le même temps, l'adoption finale du plan d'infrastructures a encore été décalée et, je rabâche, l'énorme plan social est en grand danger. Ces incertitudes pèsent nécessairement sur Wall Street et par conséquent sur les autres places mondiales.

Si on mélange tout cela, on obtient une ambiance assez peu folichonne pour démarrer octobre. Le CAC40 démarre la séance en baisse de 1,59% à 6416 points. Manifestement, il faudra un peu plus de temps que prévu pour que le marché fasse son deuil de la politique monétaire ultra-accommodante et qu'il intègre les conséquences d'une inflation qu'il juge de moins en moins transitoire.

Encore une séance bien remplie au niveau macroéconomique, avec les indices PMI manufacturiers définitifs de septembre pour les principales économies européennes en matinée, plus la première estimation de l'inflation de septembre en zone euro (11h00), avant aux Etats-Unis les revenus et dépenses des ménages (14h30) puis à 16h00 les dépenses de construction, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et l'ISM Manufacturier. Ce matin, le Japon a publié un bon indice manufacturier Tankan.

La pression reste forte sur l'euro, à 1,15759 USD. L'once d'or est stable autour de 1750 USD. Sur le marché pétrolier, le baril recule un peu, à 78,14 USD le Brent et à 74,86 USD le WTI. Le bitcoin consolide ses gains récents à 43 660 USD.

