La confiance du personnel dans la direction de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a fortement chuté pour se situer bien en dessous des moyennes gouvernementales, et un nombre croissant de travailleurs envisagent de quitter l'agence, selon les dernières données de l'enquête auprès du personnel de la FDIC obtenues par Reuters.

En 2023, 38 % du personnel de la FDIC envisageait de partir au cours des 12 prochains mois, soit plus du double qu'en 2020, contre seulement 33 % pour l'ensemble du gouvernement, selon les données.

Seulement 39 % du personnel a déclaré que la direction de la FDIC inspire une forte "motivation et un engagement", en baisse par rapport à 61 % en 2020 et 11 points de pourcentage en dessous de la moyenne du gouvernement, selon les données obtenues via la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act).

L'enquête a été menée pour la FDIC du 7 août au 29 septembre 2023 par l'Office of Personnel Management, une agence américaine qui supervise les fonctionnaires et mène chaque année des enquêtes auprès des travailleurs.

Une étude indépendante accablante sur les fautes commises par la FDIC, publiée mardi, cite des éléments des données de l'enquête sur le personnel de 2023. L'agence n'a pas publié les résultats complets de l'enquête.

Les données permettent de mieux comprendre l'ampleur de la baisse de moral et du mécontentement du personnel de l'agence, dont le potentiel de rotation élevé pourrait menacer sa capacité à superviser les prêteurs alors que nombre d'entre eux sont en difficulté en raison des taux d'intérêt élevés.

Un porte-parole de la FDIC a déclaré que l'enquête était un "outil important" pour mesurer les attitudes du personnel, ce qui a permis d'informer les efforts de recrutement et de rétention de la FDIC, qui se sont améliorés au cours de l'année dernière.

Dans deux rapports récents, l'organisme de surveillance interne de la FDIC a averti que le recrutement restait inférieur aux niveaux d'avant la pandémie et que des taux d'attrition élevés pouvaient compromettre des fonctions "essentielles à la mission". La rotation du personnel a contribué à des défaillances dans la supervision par la FDIC de la banque Signature qui s'est effondrée, comme l'a montré un rapport de l'agence.

"Les taux d'attrition plus élevés en 2021 et 2022 étaient directement liés aux problèmes liés à la pandémie et à un marché du travail robuste, et sont depuis retombés à des niveaux plus historiques", indique le communiqué de la FDIC. L'embauche d'examinateurs débutants l'année dernière a été deux fois plus importante qu'en 2021, ajoute le communiqué.

Le rapport de mardi, déclenché par une révélation du Wall Street Journal en novembre, a mis en évidence une culture qui a toléré le harcèlement sexuel, la discrimination et d'autres comportements répréhensibles pendant des années.

Ces dernières années, la gestion par la FDIC de sa politique de retour au bureau a été l'un des principaux facteurs de mécontentement, a déclaré Vivian Hwa, présidente de la section du syndicat national des employés du Trésor représentant les travailleurs du siège de la FDIC à Washington. Selon elle, la FDIC a commencé à revenir en 2022 sur un accord autorisant les travailleurs à se présenter au bureau en fonction des besoins.

Les travailleurs sont souvent appelés au bureau de manière arbitraire et sans raison professionnelle claire, a déclaré Doreen Greenwald, présidente nationale du Syndicat national des employés du Trésor.

Plus de 80 % des employés qui ont déclaré qu'ils envisageaient de quitter l'entreprise ont cité les conditions de travail à distance comme un facteur déterminant.

Selon l'étude sur le harcèlement sexuel publiée mardi, la politique de retour au bureau est un "point d'insatisfaction particulier" parmi le personnel.

"C'est la façon dont on s'y est pris, le fait que les employés n'ont pas eu l'impression d'être consultés ou d'avoir leur mot à dire dans le processus", a déclaré Mme Hwa.

La proportion d'employés estimant que les dirigeants les impliquent dans les décisions qui affectent leur vie professionnelle est tombée à 39 % en 2023, soit une baisse de 17 points par rapport à 2020, selon les données.

L'article du Journal a également validé l'opinion de nombreux employés selon laquelle les patrons de la FDIC n'avaient pas suffisamment pris en compte les fautes professionnelles, ce qui a probablement contribué à la baisse constante des notes, a ajouté M. Hwa.

"Les gens étaient conscients de ces problèmes depuis longtemps. ... Au fil du temps, des actions et des comportements de la part de la direction de la FDIC ont amené les employés à penser qu'ils n'étaient pas responsabilisés", a déclaré Mme Hwa.

La part du personnel de la FDIC qui estime que la direction maintient des "normes élevées d'honnêteté et d'intégrité" est tombée à 56 %, contre 74 % en 2020. Seuls 52 % des employés ont exprimé un "haut niveau de respect" pour la direction de la FDIC, contre 73 % trois ans plus tôt.

À titre de comparaison, la moyenne du gouvernement pour ces deux indicateurs s'est maintenue autour de 60 % au cours de la même période.