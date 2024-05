La métropole de Hangzhou, dans l'est de la Chine, qui compte parmi les villes les plus prospères du pays, a annoncé jeudi qu'elle allait lever toutes les restrictions sur l'achat de logements afin de soutenir son marché immobilier, ce qui laisse entrevoir la possibilité que d'autres villes suivent son exemple.

À partir du 9 mai, le gouvernement de Hangzhou ne vérifiera plus l'éligibilité des acheteurs potentiels, a déclaré l'autorité municipale du logement dans un avis.

Hangzhou est la capitale de la riche province du Zhejiang et possède certains des biens immobiliers les plus recherchés et les plus chers de Chine. Cela a conduit les autorités locales à imposer des restrictions à l'achat de logements afin de décourager la spéculation.

La demande de logements s'est effondrée dans tout le pays depuis 2021, le sentiment des acheteurs s'étant considérablement affaibli en raison d'une crise de la dette des promoteurs immobiliers et d'une baisse continue des prix.

Hangzhou est la première ville à abolir complètement les restrictions d'achat après qu'une réunion des hauts dirigeants du Parti communiste en avril ait appelé à des mesures pour soutenir le secteur immobilier, a déclaré l'analyste Yan Yuejin de l'Institut de recherche et de développement E-house China.

La décision de la ville sera "très inspirante" pour les autres villes qui ont encore des restrictions sur les achats de logements, a déclaré M. Yan.

Cette ville de 12,5 millions d'habitants est la réponse de la Chine à la Silicon Valley, puisqu'elle abrite des grandes entreprises technologiques telles qu'Alibaba Group et NetEase. Elle a attiré les talents technologiques de toute la Chine, ce qui a encore accru la demande de logements.

Le changement de politique vise à répondre à cette demande et à promouvoir le développement sain du marché immobilier, a déclaré l'autorité chargée du logement.

À la fin du mois dernier, la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, qui compte 21,4 millions d'habitants, a également assoupli les limites imposées à l'achat de logements. (Reportage de Liangping Gao et Ryan Woo ; Rédaction de Christopher Cushing)