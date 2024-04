Lausanne (awp/ats) - Le Tribunal pénal fédéral a poursuivi jeudi l'audition du CEO de Petrosaudi dans le cadre du procès 1MDB. Après le huis-clos partiel concédé pour des raisons de sécurité, le prévenu s'est exprimé sur les relations entre sa société et le fonds souverain malaisien.

En début d'audience, la Cour des affaires pénales a entendu l'accusé principal à huis-clos. La défense a réclamé avec insistance, et obtenu, cette mesure exceptionnelle - accordée en principe afin de protéger une victime - en raison des menaces qui pèseraient sur le prévenu et les siens.

Le CEO affirme avoir exercé des activités pour la famille royale d'Arabie saoudite, jusqu'à la mort du roi Abdallah en 2015. Ce double national suisse et saoudien serait tombé en disgrâce depuis.

Le huis-clos a été largement exploité par ses avocats pour l'interroger sur sa situation et son expérience professionnelles. Comme expliqué auparavant par l'autre accusé, Petrosaudi aurait été créé avec un des fils du roi, le prince Turki afin de servir de véhicule d'investissement avec des pays importants aux yeux du royaume. Une affirmation censée consolider les dires de l'autre accusé qui a indiqué que beaucoup d'ordres "venaient d'en haut", sans que l'on ne sache de qui.

Accrochages avec la cour

La matinée a été émaillée par plusieurs accrochages entre la cour et la défense en raison d'interventions intempestives de cette dernière. Le ton est monté en particulier lorsqu'une avocate a reproché à l'un des juges de sourire aux déclarations de son client.

Par la suite, le prévenu a minimisé les déclarations du lanceur d'alerte, un ancien employé de Petrosaudi qui a révélé l'affaire en 2016. Cet homme aurait assumé des fonctions subalternes - paiements, impressions de documents, achats etc. - et n'aurait pas eu connaissance de la marche des affaires.

Comme son coaccusé depuis le début de la semaine, le CEO a fait état de trous de mémoire lorsqu'il a été confronté à certains de ses propres courriels. "Je ne gérais pas tous mes e-mails, d'autres s'en chargeaient." Malgré son titre, le prévenu ne se mêlait pas de l'opérationnel car il était absorbé, selon lui, par ses fonctions au service de la famille royale.

Souvenirs flous

Pour ce qui concerne les relations entre la société genevoise et 1MDB, l'accusé a également fait profil bas. Par exemple, il était présent sur le yacht "Alfa Nero" à la mi-août 2009 au large de Cannes mais ne se rappelle plus très bien qui était là. C'est lors de cette rencontre entre le prince Turki, le premier ministre malaisien Najib Razak et son conseiller Jho Low que l'idée d'une coopération entre les deux entités a été lancée.

Interrogé sur le rôle du prince Turki, le CEO a beaucoup insisté sur la discrétion de la famille royale dans ses affaires tant privées que commerciales ou politiques. Cette dernière ne souhaite pas apparaître publiquement et recourt donc à d'autres personnes de son entourage. L'accusé n'a pas souhaité en dire davantage.

Durant cette semaine d'auditions, les deux accusés ont adopté des stratégies similaires: mémoire défaillante, ignorance, minimisation des responsabilités. En revanche, ils ont mis en avant tout ce qui pouvait attester de la réalité des activités de Petrosaudi, comme l'exploitation de deux navires d'exploitation pétrolière.

Les deux prévenus répondent d'escroquerie, gestion déloyale et blanchiment. Le Ministère public de la Confédération les accuse d'avoir détourné 1,8 milliard de dollars au détriment de 1MDB par le biais de la société commune créée par Petrosaudi et le fonds souverain. Les deux hommes en ont profité personnellement, de même que Najib Razak et Jho Low.

Le procès de cette affaire - le plus grave détournement de fonds jamais jugé en Suisse - est prévu jusqu'à la fin du mois d'avril.

ats/rp