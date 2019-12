La menace américaine de sanctions douanières est "inacceptable" - Bruno Le Maire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre français de l'Economie, Bruno le Maire, a qualifié mardi d'"innacceptable" la menace brandie par les Etats-Unis d'imposer des droits de douane de 100% sur quelque 2,4 milliards de dollars de produits français, en représailles à la nouvelle taxe adoptée en France contre les principales plateformes numériques.

"C'est inacceptable, ce n'est pas à la hauteur d'un allié et ce n'est pas le comportement qu'on attend des Etats-Unis d'Amérique vis-à-vis d'un de ses principaux alliés, la France, et de manière plus générale l'Europe", a déclaré Bruno Le Maire sur Radio Classique. "S'il devait y avoir de nouvelles sanctions américaines, l'Union européenne serait prête à riposter", a ajouté le ministre.

