La mère d'un gréviste de la faim déclare que son état de santé dans une prison égyptienne est inconnu.

Laila Soueif a déclaré avoir attendu pendant 10 heures à l'extérieur de la prison de Wadi al-Natrun, dans la banlieue du Caire, une lettre hebdomadaire de son fils, habituellement remise le lundi. Aucune lettre n'est sortie, a déclaré la famille.

"Ils prétendent qu'il refuse d'envoyer une lettre, qu'il n'est pas malade mais qu'il refuse tout simplement d'envoyer une lettre", a déclaré Soueif dans un message vidéo tard lundi. "Je n'ai aucune preuve physique qu'Alaa est vivant et conscient".

Abd el-Fattah a accédé à la célébrité pendant le soulèvement populaire de 2011 en Égypte, mais il a été détenu la plupart du temps depuis lors. Condamné dernièrement en décembre 2021 à cinq ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles, il a entamé une grève de la faim depuis 220 jours pour protester contre sa détention et ses conditions de détention.

Il a intensifié sa protestation cette semaine, alors que les dirigeants mondiaux se sont réunis en Égypte au début du sommet sur le climat COP27, un rassemblement annuel des Nations unies.

Soueif a déclaré qu'elle retournerait à la prison mardi pour reprendre sa veille. "Je reviendrai ici demain, mais j'espère que pendant ce temps, toute entité sera en mesure de confirmer qu'Alaa est vivant et conscient."

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré lundi qu'il avait évoqué le cas d'Abd el-Fattah avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et qu'il espérait voir la question résolue le plus rapidement possible.

Interrogé sur le cas, le ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la COP27, Sameh Shoukry, a déclaré à CNBC que les autorités pénitentiaires fourniraient des soins de santé à Abd el-Fattah.

"C'est une question de choix personnel, et encore une fois, elle est traitée dans le cadre du système pénal, dans le cadre des règles et règlements qui le régissent", a-t-il déclaré.

Les responsables égyptiens n'ont pas répondu aux appels téléphoniques de Reuters pour obtenir des commentaires sur Abd el-Fattah. Ils ont déclaré précédemment qu'il recevait des repas.

La famille d'Abd el-Fattah a déclaré qu'il ne consommait que des calories minimales et quelques fibres pour subvenir à ses besoins plus tôt dans l'année, et qu'il est très fragile.

La famille affirme que les autorités égyptiennes ont refusé de reconnaître sa citoyenneté britannique, que la famille a annoncé plus tôt cette année qu'il avait obtenue par le biais de sa mère, qui est née à Londres.

Shoukry a déclaré que la procédure légale égyptienne pour la double nationalité "n'a pas encore été remplie" dans le cas d'Abd el-Fattah.

Certains défenseurs des droits ont critiqué la décision de l'Égypte d'accueillir la COP27, citant la longue répression du Caire contre la dissidence politique, au cours de laquelle des groupes de défense des droits affirment que des dizaines de milliers de personnes ont été détenues. Ils ont également soulevé des inquiétudes quant à l'accès et à l'espace pour les protestations lors des négociations climatiques des Nations unies.

Sisi a déclaré que des mesures de sécurité étaient nécessaires pour décrocher l'Égypte après le soulèvement de 2011.