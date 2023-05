Le nombre de personnes arrivant par la faille de Darien, qui relie le Panama à la Colombie, a explosé en avril et début mai, selon les données du gouvernement panaméen, ce qui porte un coup aux efforts des Etats-Unis pour freiner l'immigration clandestine vers le nord du pays.

Selon les chiffres du ministère panaméen de la sécurité, consultés par Reuters mardi, 40 297 migrants ont atteint le Panama par la jungle qui le relie à la Colombie en avril, soit plus de six fois plus qu'en temps utile l'année dernière.

Les chiffres ont continué à augmenter, avec 16 246 passages au cours des neuf premiers jours de mai, dépassant déjà le total de ce mois en 2022, renforçant les craintes des autorités d'une augmentation des flux de migrants vers les États-Unis à mesure que les restrictions du COVID-19, connues sous le nom de Titre 42, sont levées.

Les États-Unis, le Panama et la Colombie ont annoncé le 11 avril une campagne de deux mois pour lutter contre l'immigration clandestine dans la région de la jungle où règne l'anarchie.

Plus tôt dans la journée de mardi, le président américain Joe Biden a déclaré que la frontière serait "chaotique pendant un certain temps" après la levée du titre 42 à minuit le 11 mai. Il a passé plus d'une heure à s'entretenir avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador au sujet de la sécurité des frontières.

M. Lopez Obrador a déclaré sur Twitter qu'ils avaient discuté de leur engagement à travailler ensemble sur la migration, ainsi que sur le trafic de drogue et d'armes.

Le titre 42, en vigueur depuis 2020, permet aux autorités américaines d'expulser rapidement les migrants vers le Mexique sans qu'ils aient la possibilité de demander l'asile aux États-Unis.

Les passages illégaux de la Colombie au Panama par la brèche de Darien ont atteint 127 687 au cours des quatre premiers mois de 2023, dépassant de loin les 19 925 signalés au cours de la même période l'année dernière, selon les données officielles.

Une délégation de responsables panaméens, dont la ministre des Affaires étrangères Janaina Tewaney, a rencontré mardi à Washington le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas pour discuter de la "crise migratoire", a indiqué le Panama dans un communiqué.

Des responsables américains et des parlementaires ont déclaré que le plan visant à contenir les traversées au niveau de la trouée de Darien était l'un des principaux piliers des efforts déployés pour lutter contre la migration.