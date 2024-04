La société canadienne Brazil Potash Corp commencera à construire la plus grande mine d'engrais d'Amérique latine dans la forêt amazonienne cette année, après que son projet a reçu une licence d'installation délivrée par l'agence de protection de l'environnement de l'État d'Amazonas, a déclaré son directeur général à Reuters mardi.

Le PDG Matt Simpson a déclaré que la mine ne se trouvait pas sur des terres indigènes officiellement reconnues et que la tribu locale des Mura avait été consultée et était favorable à l'exploitation de la mine de potasse.

"Nous procéderons à la construction de la mine dans le courant de l'année", a déclaré M. Simpson. La construction de ce projet de 13 milliards de reais (2,6 milliards de dollars) prendra quatre ans et créera 10 000 emplois directs et indirects.

Le bureau des procureurs fédéraux d'Amazonas a déclaré mardi que la licence délivrée par l'agence de protection de l'environnement de l'État, l'IPAAM, était "irrégulière", car le permis devait être délivré par l'agence fédérale IBAMA et seulement une fois que le peuple Mura avait été dûment consulté.

"La licence viole les droits constitutionnels, les normes internationales et les droits des peuples indigènes", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le projet, qui pourrait réduire la dépendance de 90 % de l'agriculture brésilienne à l'égard de la potasse importée, est bloqué depuis des années en raison de l'opposition du peuple indigène Mura, qui affirme ne pas avoir été consulté au sujet de l'utilisation de ses terres ancestrales.

En septembre, une juge fédérale de Manaus a réitéré sa décision de 2016 de suspendre le projet jusqu'à ce que le peuple Mura soit consulté. Elle a également décidé qu'une licence devait être délivrée par le gouvernement fédéral.

Mais une cour d'appel supérieure a ensuite annulé une injonction suspendant la licence d'État de Potash Corp et a statué que l'IPAAM pouvait délivrer le permis parce qu'il n'y a pas de territoire indigène officiellement reconnu dans la zone prévue pour l'exploitation de la mine.

Le gouverneur Wilson Lima, qui soutient la mine pour les investissements et le développement qu'elle apportera à son État, a annoncé lundi l'octroi de la licence d'installation pour la mine qui sera construite à Autazes, à 120 km au sud-est de Manaus, la capitale de l'État.

Les dirigeants des Mura affirment que la mine empiète sur leurs terres ancestrales et cherchent à les faire reconnaître en tant que terres de réserve protégées. Mais le processus de démarcation, qui pourrait prendre des années, est en suspens auprès de l'agence des affaires indigènes Funai, et des divisions sont apparues au sein de la communauté Mura.

Cinq communautés Mura et l'Association indigène de l'Amazonas ont envoyé aux procureurs des lettres, dont Reuters a eu connaissance, rejetant l'annonce du gouverneur.

Gabriel Mura, chef de la communauté de Lago do Soares, qui sera la plus touchée par la mine, a déclaré à Reuters qu'aucune véritable consultation n'avait eu lieu et que les membres de la communauté Mura avaient été trompés en signant des documents indiquant qu'ils avaient été consultés.

"Ils mentent lorsqu'ils disent que les gens veulent le projet, mais seuls certains dirigeants le font, parce que les gens veulent que leurs terres soient reconnues", a-t-il déclaré.

Le PDG Simpson a déclaré à Reuters que sa société estimait qu'un procureur fédéral de Manaus "abusait de son pouvoir" et était de connivence avec le juge de première instance pour entraver un projet minier d'une importance stratégique pour le Brésil, l'un des principaux exportateurs mondiaux de denrées alimentaires.

La mine extraira et livrera de la potasse aux États agricoles brésiliens par barges fluviales à un prix inférieur aux coûts de transport des producteurs de Russie, du Belarus et du Canada, qui doivent expédier leurs produits à travers le monde.

"À Autazes, nous sommes dans l'arrière-cour des agriculteurs brésiliens", a déclaré M. Simpson.

Brazil Potash appartient à CD Capital, qui détient 34 % des parts, à Sentient, qui détient 23 % des parts, et au Forbes & Manhattan Group de Stan Bharti, une banque d'affaires basée à Toronto qui a lancé le projet et qui détient maintenant 14 % des parts, ainsi qu'à d'autres actionnaires. (1 $ = 5,0042 reais) (Reportage d'Anthony Boadle Rédaction de Bill Berkrot et David Gregorio)