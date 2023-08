La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a été contrainte d'interrompre temporairement un voyage en Australie lundi en raison de problèmes mécaniques avec son avion, selon un porte-parole du ministère.

L'avion gouvernemental a été contraint de retourner à Abou Dhabi pour des raisons de sécurité après un dysfonctionnement technique des volets d'ailes, a déclaré le porte-parole sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

L'armée de l'air allemande a indiqué que son équipage s'efforçait de faire en sorte que Mme Baerbock puisse poursuivre son voyage, qui comprend également des escales en Nouvelle-Zélande et aux Fidji, et qu'elle communiquerait de plus amples informations lorsque l'Airbus A340 serait prêt à repartir.

Mme Baerbock a été bloquée à Doha en mai après des problèmes de pneus sur l'avion qu'elle prenait.

Elle a également dû annuler un voyage pour rencontrer son homologue britannique, James Cleverly, l'année dernière en raison du mauvais temps.

En 2018, l'ancienne chancelière Angela Merkel a manqué l'ouverture du sommet du G20 en Argentine en raison d'un "grave dysfonctionnement" qui a contraint l'avion de son gouvernement à effectuer un atterrissage imprévu.