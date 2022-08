La ministre britannique Liz Truss va revoir le rôle des organismes de surveillance financière, selon une source.

Si elle remporte le concours, Mme Truss devrait examiner le rôle de la Financial Conduct Authority (FCA), de la Prudential Regulation Authority (PRA) de la Banque d'Angleterre et du Payment Systems Regulator (PSR).

"Aucune décision n'a été prise sur l'avenir des régulateurs", a déclaré la source, demandant à ne pas être nommée. "Elle est claire sur le fait que l'accent n'a pas été suffisamment mis sur la croissance économique".

La FCA a refusé de commenter, tandis que la PRA et le PSR n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire. Le Financial Times a été le premier à rapporter l'histoire.

Mme Truss, ministre des affaires étrangères, et l'ancien ministre des finances Rishi Sunak sont en lice pour remplacer Boris Johnson au poste de premier ministre, le résultat devant être annoncé le 5 septembre.

Elle s'est engagée à réduire les impôts pour atténuer l'impact de la flambée des prix sur les ménages.

Mme Truss et ses partisans ont suggéré que le gouvernement devrait avoir un rôle plus important dans le fonctionnement de la Banque d'Angleterre https://www.reuters.com/world/uk/boes-bailey-says-he-will-fulfill-his-term-whoever-next-uk-pm-is-2022-08-05 alors que l'inflation dépasse les 10 %, soit cinq fois plus que le niveau cible de la BoE.

Un porte-parole de la BoE n'a pas fait de commentaire jeudi.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que les régulateurs indépendants font partie de la position de Londres en tant que centre financier mondial.

La FCA, sous la direction de son directeur général Nikhil Rathi, fait l'objet d'un remaniement interne suite à sa gestion bâclée de London Capital & Finance, une société d'investissement qui s'est effondrée, laissant les contribuables avec la facture des compensations.

La PRA est sous la pression des assureurs pour leur permettre d'investir davantage dans les infrastructures dans le cadre d'une réforme post-Brexit des règles financières héritées de l'Union européenne.

Un projet de loi sur les services et marchés financiers présenté au Parlement le mois dernier donne à la FCA et à la PRA un nouvel objectif secondaire consistant à favoriser la croissance économique et la compétitivité du secteur financier, mais certaines entreprises estiment qu'il ne va pas assez loin.

Le PSR, opérationnel depuis 2015, est sous la pression des législateurs pour résister aux tentatives de Visa et Mastercard d'augmenter les frais des utilisateurs de leurs réseaux de paiement.

La Grande-Bretagne avait auparavant un régulateur financier principal, la Financial Services Authority, qui a été supprimée après que les banques sous-capitalisées aient dû être renflouées par les contribuables lors de la crise financière mondiale de 2007-2009, ce qui a conduit à la création de la FCA autonome et d'un nouveau PRA à la BoE.