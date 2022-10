La ministre britannique Truss tente de rassurer sur le plan économique

La première ministre britannique, Liz Truss, a tenté de rassurer son parti et le public dimanche en déclarant qu'elle aurait dû faire davantage pour "préparer le terrain" pour un plan économique qui a vu la livre tomber à des niveaux records et les coûts d'emprunt du gouvernement monter en flèche.

Au premier jour de la conférence annuelle du parti conservateur qu'elle dirige, Mme Truss, en poste depuis moins d'un mois, a adopté un ton plus doux en déclarant qu'elle soutiendrait le public pendant un hiver difficile et au-delà.

Elle a défendu son "plan de croissance", un ensemble de mesures de réduction des impôts que les investisseurs et de nombreux économistes ont critiqué parce qu'il prévoit des milliards de livres de dépenses tout en proposant peu de détails sur la manière dont elles seront financées à court terme.

Mme Truss a déclaré que c'était la bonne direction, suggérant que les critiques ne réalisaient pas la profondeur des problèmes de la Grande-Bretagne et qu'elle aurait dû en faire plus pour les expliquer -- un argument que les traders du marché et les investisseurs ont rejeté comme une raison de la chute de la livre et de l'augmentation des coûts d'emprunt la semaine dernière.

Mais dans ce que certains parlementaires conservateurs craignent de voir nuire à leurs perspectives lors d'une élection prévue en 2024, elle n'a pas nié que le plan nécessiterait des réductions de dépenses pour les services publics et a refusé de s'engager à augmenter les prestations sociales en fonction de l'inflation tout en approuvant une réduction d'impôts pour les plus riches.

"Je comprends leurs inquiétudes concernant ce qui s'est passé cette semaine", a-t-elle déclaré à la BBC dans la ville de Birmingham, au centre de l'Angleterre.

"Je m'en tiens au paquet que nous avons annoncé, et je m'en tiens au fait que nous l'avons annoncé rapidement parce que nous devions agir, mais je reconnais que nous aurions dû mieux préparer le terrain."

Jake Berry, président du Parti conservateur, a suggéré que les marchés avaient peut-être réagi de manière excessive, tout en admettant qu'il n'était pas économiste. "Voyons donc où en seront les marchés dans six mois", a-t-il déclaré à Sky News.

TROUBLE À VENIR ?

Mme Truss a pris ses fonctions le 6 septembre, mais la reine Elizabeth est décédée deux jours plus tard et les premiers jours du mandat du nouveau premier ministre ont donc été largement occupés par la période de deuil national, au cours de laquelle la politique a fait une pause.

Elle a lancé son plan deux semaines après son entrée en fonction, son équipe estimant qu'elle avait signalé ses plans lors de la campagne de leadership contre son rival Rishi Sunak, qui avait plaidé contre des réductions d'impôts immédiates.

Mais l'ampleur des réductions non financées a effrayé les marchés. Après une importante vente, la livre s'est depuis redressée après l'intervention de la banque centrale britannique, la Banque d'Angleterre, mais les coûts d'emprunt du gouvernement restent nettement plus élevés.

Selon les investisseurs, le gouvernement devra travailler dur pour rétablir la confiance, et le cycle d'achat d'urgence d'obligations de la BoE ne doit durer que jusqu'au 14 octobre, ce qui laisse peu de temps à M. Truss.

Au-delà de la réaction du marché, le plan économique de Truss a également suscité l'inquiétude au sein du parti conservateur, notamment en ce qui concerne la suppression du niveau le plus élevé de 45 % de l'impôt sur le revenu.

Certains membres du parti craignent d'être perçus comme "le parti méchant", réduisant les impôts pour les plus riches tout en faisant peu pour améliorer la vie des plus vulnérables.

Dans ce qui pourrait être un signe des choses à venir, le ministre des affaires Jacob Rees-Mogg a été chahuté par une douzaine de manifestants criant "Pas bienvenu ici" alors qu'il arrivait au centre de conférence. Il a dû être escorté par la police.

Un ancien ministre, Michael Gove, qui a longtemps été au cœur du gouvernement, a également dénigré les projets du parti visant à abolir le taux d'imposition le plus élevé, laissant entendre qu'il pourrait voter contre. Andy Street, le maire conservateur de Birmingham, a déclaré qu'il n'aurait pas fait cette politique.

"Il va être très, très difficile de faire valoir qu'il est acceptable de réduire les paiements sociaux alors que nous réduisons les impôts des plus riches", a déclaré Gove lors d'un événement de la conférence.

Mme Truss a soutenu que cette mesure s'inscrivait dans le cadre de la simplification du système fiscal, mais a ajouté que la décision concernant l'impôt le plus élevé avait été prise par son ministre des finances, Kwasi Kwarteng.

Lorsqu'on lui a demandé si tous les membres de son cabinet de ministres de premier plan avaient été informés à l'avance, Mme Truss a répondu : "Non, nous ne l'avons pas fait, c'est une décision que le chancelier a prise".

Elle a également suggéré que les politiciens passaient trop de temps à s'inquiéter de la façon dont leurs politiques étaient reçues par le public, affirmant qu'elle se concentrait sur la stimulation de la croissance. Mme Truss a souvent dit qu'elle n'avait pas peur de prendre des décisions impopulaires.

Mais elle a eu du mal à répondre lorsqu'on l'a pressée de dire si la suppression de certains impôts devrait être payée par des coupes dans les services publics. Plutôt que de le nier, elle a déclaré vouloir les meilleurs services possibles, qui proposent aux contribuables un bon rapport qualité-prix.

"Je vais m'assurer que nous en ayons pour notre argent pour le contribuable, mais je suis très, très engagée à faire en sorte que nous ayons d'excellents services publics de première ligne."

