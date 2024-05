La ministre canadienne des finances, Chrystia Freeland, a déclaré mardi que le budget fédéral présenté au Parlement le mois dernier avait créé les conditions d'une baisse des taux d'intérêt.

Le gouvernement "a été très attentif à agir de manière à créer des conditions favorables à la baisse de l'inflation, ou à créer des conditions qui permettraient à la banque (centrale) de baisser les taux d'intérêt", a-t-elle déclaré aux journalistes lors d'une conférence à Ottawa.

Elle a toutefois précisé que la Banque du Canada (BdC) est indépendante et que c'est elle qui décidera de baisser ou non les taux d'intérêt le 5 juin.

Le budget fédéral, présenté le 16 avril, a augmenté les nouvelles dépenses de plus de 50 milliards de dollars canadiens (36,66 milliards de dollars) sur les cinq prochaines années, ce qui a incité les analystes et les économistes à dire qu'il pourrait probablement alimenter l'inflation et empêcher une baisse des taux d'intérêt plus tôt que la Banque du Canada ne pourrait le faire.

"Nous sommes conscients de notre côté des choses", a déclaré Mme Freeland, lorsqu'on lui a demandé si le mois de juin serait le bon moment pour que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt.

Le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, a déclaré le mois dernier que le budget fédéral avait

n'avait pas modifié de manière significative

la trajectoire budgétaire du Canada.

La banque a maintenu les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 23 ans, soit 5 %, depuis juillet 2023, et les marchés monétaires estiment à près de 64 % le risque d'une baisse des taux le 5 juin, tandis qu'une baisse des taux en juillet est entièrement prise en compte.

Bien que certains économistes aient déclaré qu'il serait prudent pour la banque centrale d'abaisser les taux d'intérêt le 5 juin, une baisse des taux en juillet est entièrement prévue.

d'attendre jusqu'au 24 juillet

- la prochaine annonce de la politique monétaire de la Banque centrale - pour réduire les taux d'intérêt afin d'obtenir le soutien de données supplémentaires sur l'inflation, la croissance et l'emploi. (1 $ = 1,3638 dollar canadien)