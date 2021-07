La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, fera une annonce à la Tour CN alors que celle-ci rouvre ses portes aux invités

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 20 juillet 2021) - L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement se joindra à la Société immobilière du Canada à la Tour CN alors que celle-ci rouvrira ses portes le vendredi 23 juillet.

La ministre Anand fera une annonce alors que la Tour CN accueillera officiellement de nouveau des visiteurs après sa fermeture temporaire depuis octobre 2020.

Il sera possible, à compter du 23 juillet, de réserver des billets à heure déterminée pour les niveaux d'observation de la Tour CN et l'HAUT-DA CIEUX à https://www.cntower.ca/fr-ca/votre-visite/billets.html. Le Restaurant 360 rouvrira ses portes le 29 juillet.

Quoi: Annonce de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement alors que la Tour CN Tower rouvre ses portes aux invités Quand: Vendredi 23 juillet 9 h Qui: L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement John Campbell, conseil d'administration de la Société immobilière du Canada Peter George, chef de l'exploitation, Tour CN Où: Entrée principale de la Tour CN 290, boulevard Bremner, Toronto



À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada est une société d'État fédérale commerciale autofinancée dont le seul actionnaire est le gouvernement du Canada. Son rôle est d'optimiser la valeur communautaire et économique des anciennes propriétés gouvernementales en plus de détenir et d'entretenir certaines propriétés au nom du gouvernement fédéral. La Société immobilière du Canada est un chef de file reconnu dans la gestion des attractions touristiques. Elle exploite la Tour CN et le Parc Downsview à Toronto, ainsi que le Centre des sciences de Montréal et le Vieux-Port de Montréal. https://www.clc-sic.ca/francais

À propos de la Tour CN

D'une hauteur de 553,33 m (1 815 pi, 5 po), la Tour nationale du Canada est une merveille d'ingénierie, une destination primée pour sa restauration et son divertissement, et une l'attraction incontournable de Toronto depuis plus de quatre décennies. L'an dernier, plus de 1,98 million de personnes ont visité la Tour CN (ce chiffre inclut 370 000 clients du Restaurant 360 et 18 000 visiteurs de l'HAUT-DA CIEUX).

www.cntower.ca

- 30 -

Pour obtenir plus d'information et pour RSVP (journalistes uniquement), veuillez communiquer avec :

Marcelo Gomez-Wiuckstern

Société immobilière du Canada

mgomezwiuckstern@clc.ca

416 407-3046

Jennifer Paige

Tour CN

416 262-1727

jpaige@CNTOWER.CA

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/90774