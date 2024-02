La ministre indienne des finances, Nirmala Sitharaman, a promis des réformes économiques pour stimuler la croissance lors d'un discours sur le budget du gouvernement jeudi, le dernier avant les élections nationales prévues en mai.

Le budget intérimaire pour 2024/25 est considéré comme un manifeste économique pour le parti au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi et donnera des indices au marché sur ses plans d'assainissement budgétaire, d'emprunts et de politique fiscale future.

COMMENTAIRES

RAJESH NARAIN GUPTA, MANAGING PARTNER OF SNG & PARTNERS, ADVOCATES & SOLICITORS, MUMBAI

"D'énormes incitations à l'innovation pour le secteur privé par la création d'un nouveau fonds de plus d'un lakh crore et une attention particulière au développement des infrastructures par l'augmentation des provisions globales ainsi que des mesures prises pour le développement rural, des femmes et des agriculteurs sont des mesures étonnantes qui accéléreront l'accession de l'Inde au rang de nation développée."

MANMEET KAUR, PARTENAIRE, KARANJAWALA & CO, DELHI

Le plan du gouvernement visant à aider les États à développer des "districts ambitieux" et à se concentrer sur le développement de l'est de l'Inde est une initiative bienvenue.

"L'expansion de l'énergie solaire va être stimulée par l'annonce d'un projet de toiture qui fournira une électricité gratuite de 300 unités par mois à partir du surplus solaire.

"Un soutien accru aux véhicules électriques créera davantage d'emplois pour les vendeurs et les jeunes dans le secteur de l'installation et de l'entretien des véhicules électriques.