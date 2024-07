Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a déclaré lundi au président chinois Xi Jinping que la troisième économie de la zone euro jouait un rôle important dans les relations entre la Chine et l'UE, alors qu'elle cherchait à relancer les liens économiques de son pays avec Pékin.

Mme Meloni s'exprimait lors d'une réunion avec le président Xi à l'occasion d'une visite dans la capitale chinoise, après que l'Italie s'est retirée l'année dernière de l'initiative phare de M. Xi, "la Ceinture et la Route", et dans un contexte de détérioration des relations commerciales entre l'Union européenne et la deuxième plus grande économie mondiale.

La dirigeante italienne a déclaré à son hôte que "l'Italie peut... jouer un rôle important dans les relations avec l'Union européenne", lors de leur rencontre à la maison d'hôtes d'État Diaoyutai de Beijing.

Mme Meloni a ensuite déclaré à M. Xi qu'elle espérait "créer des relations commerciales aussi équilibrées que possible".

La politique commerciale de l'UE est devenue de plus en plus protectrice face aux craintes que le modèle de développement de la Chine, axé sur la production, ne l'inonde de produits bon marché, les entreprises chinoises cherchant à accroître leurs exportations dans un contexte de faible demande intérieure.

Ce mois-ci, la Commission européenne a confirmé qu'elle imposerait des droits de douane préliminaires allant jusqu'à 37,6 % sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui a ravivé les tensions avec Pékin.

Les autorités chinoises ont mis en garde contre une éventuelle guerre commerciale si Bruxelles ne faisait pas marche arrière et continuait d'enquêter sur d'autres pans de son économie de 18,6 billions de dollars.

Pékin fait également pression sur les États membres de l'UE pour qu'ils s'opposent à l'augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine lors d'un vote en octobre, bien que l'Italie, l'Espagne et la France aient indiqué qu'elles soutiendraient les droits de douane.

"REBONDIR DANS UNE NOUVELLE ÈRE"

L'Italie revêt une importance stratégique pour la Chine, car elle a déjà fait cavalier seul avec Pékin par le passé, et pourrait s'avérer être une voix modératrice au sein de l'Union.

En 2019, l'Italie est devenue le seul membre du Groupe des sept démocraties industrialisées à adhérer à l'initiative d'infrastructure BRI de Xi, qui vise à ressusciter l'ancienne route commerciale.

Et si l'Italie a fini par quitter le programme d'investissement dans les infrastructures l'année dernière, sous la pression des États-Unis qui s'inquiétaient de la portée économique de Pékin, Rome a indiqué qu'elle souhaitait toujours forger des liens commerciaux plus étroits avec le géant asiatique.

"Les deux parties sont confrontées à d'importantes opportunités de développement mutuel", a déclaré M. Xi à M. Meloni au début de leur rencontre. "Si les pays sont connectés, ils avanceront ensemble. S'ils sont fermés, ils reculeront", a-t-il ajouté.

"La Chine et l'Italie doivent préserver l'esprit de la route de la soie, afin que le pont de communication entre l'Est et l'Ouest qui l'emprunte puisse entrer dans une nouvelle ère. (Reportage de Joe Cash ; reportages complémentaires de Liz Lee à Pékin et de Keith Weir et Alessandro Parodi à Rome ; rédaction de William Maclean)