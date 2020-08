La ministre libanaise de l'Information a démissionné

DUBAI, 9 août (Reuters) - La ministre libanaise de l'Information, Manal Abdel Samad, a annoncé dimanche sa démission, qu'elle a expliquée par l'incapacité du gouvernement à mettre en oeuvre des réformes et par la catastrophe qui s'est produite mardi sur le port de Beyrouth.

"Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je présente ma démission du gouvernement", a déclaré la ministre lors d'une brève allocution télévisée, reprise par le quotidien L'Orient-Le Jour. "Je m'excuse auprès des Libanais, nous n'avons pas pu répondre à leurs attentes."

L'explosion a fait au moins 158 morts et 6.000 blessés. Elle a aussi creusé le fossé entre une partie de la population libanaise et sa classe politique, accusée de négligence, d'incurie et de corruption.

Le centre de Beyrouth a été samedi le théâtre d'une manifestation sous tension qui a fait plusieurs dizaines de blessés. (Maher Chmaytelli version française Henri-Pierre André)