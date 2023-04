Le rachat du Credit Suisse par l'UBS, qui représente plusieurs milliards de dollars, devrait se dérouler sans encombre et sans obstruction politique, a déclaré la ministre suisse des finances, Karin Keller-Sutter, dans une interview publiée samedi.

Le parlement suisse doit tenir une session extraordinaire la semaine prochaine pour discuter de la fusion d'urgence mise en place par les autorités suisses après que le Credit Suisse ait frôlé la faillite.

Près de 260 milliards de francs suisses (287 milliards de dollars) de liquidités et de garanties d'État ont été proposés pour soutenir le rachat et éviter un effondrement financier que la faillite incontrôlée de la banque aurait pu déclencher.

"Il existe un accord de fusion entre UBS et CS, et le cabinet s'est engagé auprès de la banque nationale à fournir des liquidités à CS afin d'en assurer la stabilité", a déclaré Mme Keller-Sutter au journal Finanz und Wirtschaft.

"L'accord de garantie avec UBS est encore en cours de négociation. Lors de nombreuses réunions de commissions, j'ai eu l'impression que les responsables politiques ne voulaient absolument pas compromettre la reprise", a-t-elle ajouté.

"Je ne vois aucun obstacle pour l'instant.

L'achèvement de la fusion est la priorité absolue, a déclaré la ministre, qui a défendu l'intervention du gouvernement le mois dernier, qui, selon les critiques, est arrivée trop tard et a promis un soutien trop important du contribuable à une banque qui a versé des milliards de primes à ses dirigeants.

"L'objectif premier du Conseil fédéral était d'assurer la stabilité de l'économie et de la place financière suisses et de prévenir une crise financière internationale", a-t-elle déclaré.

"Dans ces circonstances, c'était et c'est toujours le meilleur choix possible, qui représente également la charge la moins lourde pour l'État et le contribuable", a déclaré Mme Keller-Sutter.

La nouvelle banque combinée disposera de 1 600 milliards de dollars d'actifs - soit le double de la taille de l'économie suisse - et de plus de 120 000 employés, et Mme Keller-Sutter a déclaré que la structure de l'UBS devrait être examinée à l'avenir.

Keller-Sutter a déclaré que la structure de l'UBS devrait être examinée à l'avenir. "L'UBS devra détenir plus de capitaux propres après la reprise. Cela l'obligera plutôt à se rétrécir", a déclaré Mme Keller-Sutter.

La Commission suisse de la concurrence peut également formuler des recommandations, a ajouté la ministre.

Les risques pour le contribuable sont également acceptables, même si le gouvernement pourrait assumer jusqu'à 9 milliards de francs de pertes encourues par UBS dans le cadre de la reprise.

Mme Keller-Sutter a critiqué la culture du Credit Suisse, qui, selon elle, a mis en place de mauvaises incitations et n'a pas tiré les leçons des scandales et des poursuites judiciaires antérieurs.

La ministre a également défendu la réduction à zéro des obligations AT1, un élément controversé du sauvetage.

"Il s'agit d'obligations à haut risque avec des rendements élevés, parfois supérieurs à 9 %", a déclaré Mme Keller-Sutter. "Le prospectus de ces obligations indique clairement que si une entreprise réclame une aide gouvernementale indirecte, elles peuvent être annulées.

La session parlementaire spéciale de la semaine prochaine est importante, a-t-elle ajouté, et constitue une occasion bienvenue de faire toute la lumière sur la débâcle du Credit Suisse.

"Pour l'instant, le Parlement ne peut que donner son avis sur le crédit d'engagement, mais il a aussi la possibilité de commenter l'affaire et de jouer un rôle actif dans le processus.

(1 dollar = 0,9051 franc suisse)