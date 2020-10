La minute macro : Italie, enfin une bonne nouvelle en Europe 0 26/10/2020 | 12:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Trois nouvelles macroéconomiques importantes aujourd’hui. La Libye est susceptible d’augmenter son offre sur le marché de l’or noir et donc de mettre à bas tous les efforts que l’OPEP+ a faits la semaine dernière pour maintenir les prix à un niveau acceptable. S&P améliore ses perspectives pour l’Italie, nous verrons que c’est une bonne nouvelle. Enfin, l’indice IFO sur le climat des affaires est sorti, nous vous en faisons l’analyse en fin d’article. La Libye Augmente sa production, le cours du Brent baisse. La production libyenne devrait encore augmenter. En effet, la Libye semble rétablir l'offre sur le marché plus rapidement que prévu. La National Oil Corporation de Libye a levé la force majeure dans les ports d'Es Sider et de Ras Lanuf. Mauvaise nouvelle pour le cours de l’or noir, alors qu’on l’a vu ces derniers jours les pays de l’OPEP+ tentent de se mettre d’accord pour équilibrer offre et demande afin de faire pression à la baisse sur la production et de faire monter les prix. Les récentes augmentations du nombre de mesures de distanciations sociales ne devrait pas faciliter les choses car cela va peser sur la demande. S&P une perspective qui s’améliore pour l’Italie L’agence de notation S&P a révisé vendredi sa perspective sur la note de l’Italie. Cette dernière passe donc de “négative” à “stable”. S&P a aussi confirmé le maintien des notes à long et court terme. Cette décision devrait donner un coup de pouce aux obligations Italienne, permettant à Rome d’emprunter à moindre frais. D’autant que l’offre nette reste négative et que la BCE devrait continuer de racheter de la dette Italienne. Cette décision est de bon augure pour l’Italie. Elle mérite d’être relevée dans le flux de mauvaises nouvelles qui submerge l’Europe en ce moment. Les économistes pensent en effet que le seul point négatif qui peut peser sur le BPT est la montée en puissance des décisions restrictives visant à se protéger contre la COVID-19. Toutefois, cela ne concerne pas seulement l’Italie, puisque tous ses voisins Européens prennent le même style de mesures. Ainsi, il s’agit d’un facteur conjoncturel qui n’incombe pas directement au gouvernement Italien. Erik Nielsen, Chef économiste chez UniCredit, nous rappelle d’ailleurs que ce changement s’explique par “la réaction paneuropéenne extraordinaire”, sur le plan budgétaire mais aussi par la politique monétaire de la BCE. Pour résumer, les analystes estiment que la construction Européenne va dans le bon sens en ce qui concerne le multilatéralisme économique. Indice IFO en dessous du consensus L’indice IFO Allemand sur le climat des affaires était particulièrement attendu. Etant donné que les entreprises réagissent rapidement aux conditions de marchés, les sentiments des intervenants peuvent être une bonne indication sur l’état de l’activité économique. l’indice pour le mois de septembre 2020 était de 93,4 et le consensus estimait qu’il baisserait à 93,1 pour le mois d’octobre. La valeur de l’indice a été publiée ce matin et elle est moins bonne que le consensus (92.7). On peut légitimement penser que cette baisse est due au nombre record de nouveaux cas de covid en Allemagne. De plus l’incertitude quant à de nouvelles mesures de confinement laisse planer le doute et inquiète les entreprises. Mauvaise nouvelle donc, même si l’indice n’est que marginalement inférieur aux attentes. Cas de Covid dans le monde : source Johns Hopkins University

Eliot Reboul © Zonebourse.com 2020

