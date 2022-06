La mission d'un garçon somalien pour trouver de la nourriture alors que le changement climatique fait des ravages

Bashir vit là où trois crises convergent - le réchauffement de la planète, la montée en flèche des prix alimentaires et la guerre. Comme des millions d'autres personnes en Somalie, il se trouve dans le collimateur de ce que certains travailleurs humanitaires appellent "les trois C" : le changement climatique, les coûts et les conflits.

La pire sécheresse depuis quatre décennies dans une Somalie déchirée par la guerre a forcé sa famille à quitter sa ferme il y a trois mois et à déménager à environ 100 kilomètres (62,5 miles) au nord de la ville de Dollow, à la frontière avec l'Éthiopie.

Aujourd'hui, il dirige une meute de jeunes enfants qui se rassemblent lorsque l'école primaire de Kabasa sert de la nourriture à ses élèves. À travers le grillage de l'école, les enfants regardent les élèves à l'intérieur qui engloutissent du porridge chaud ou des assiettes de haricots et de maïs servis dans le cadre d'un programme soutenu par l'ONU, l'une des rares sources régulières de nourriture dans la ville.

Beaucoup d'entre eux font partie du dernier afflux de personnes à Dollow, trop tard pour s'inscrire à l'école. L'un après l'autre, ils se faufilent à travers le portail cassé et s'élancent dans la cour de l'école poussiéreuse pour prendre un repas lorsque les enseignants ne regardent pas.

"Quand je n'ai pas de nourriture, j'ai tellement faim : Je m'allonge et je ne peux pas dormir", dit tranquillement Bashir. Il n'avait pas mangé de dîner la veille ni de petit-déjeuner ce matin-là. Ses huit frères et sœurs à la maison avaient tous faim, a-t-il dit.

La sécheresse, qui a commencé l'année dernière, devrait s'aggraver, exacerbée par le changement climatique, selon de nombreux scientifiques et organisations humanitaires. Un tiers du bétail est déjà mort de soif ou de faim. Les cultures et les arbres fruitiers se sont flétris.

La Somalie, déchirée par une insurrection islamiste de longue date, doit importer davantage de nourriture mais les gens n'ont pas les moyens de l'acheter. L'aide étrangère diminue et les prix des denrées alimentaires s'envolent à cause de la guerre en Ukraine, quatrième exportateur mondial de céréales.

Au moins 448 enfants sont morts depuis janvier alors qu'ils étaient traités pour malnutrition aiguë, selon les Nations Unies. Ces chiffres ne représentent probablement qu'une fraction du nombre réel de décès, car beaucoup d'entre eux n'auront pas pu atteindre les secours.

Les Nations Unies ont averti ce mois-ci que plus d'un tiers des 16 millions de Somaliens ont besoin d'une aide alimentaire pour survivre. Certaines régions pourraient connaître la famine ce mois-ci. Dans certains endroits, l'aide sera épuisée en juin.

Pas le temps de se rétablir

La famille de Bashir n'avait encore jamais quitté sa maison dans le centre-sud de la Somalie, même lorsque la famine de 2011 a fait plus d'un quart de million de morts, pour la plupart des enfants. Les travailleurs humanitaires disent que les décès pourraient approcher ces niveaux à nouveau dans cette sécheresse.

La famille de Bashir n'a pas bougé alors. Certains animaux ont survécu, alors ils sont restés dans leur ferme près du village de Ceel Bon.

Pas cette fois-ci. La sécheresse a emporté leurs 12 vaches et 21 chèvres - une petite fortune dans un pays où la richesse se compte en animaux. La famille appréciait autrefois trois repas par jour : le lait crémeux des vaches familiales maintenant réduites à des os épars ; et les haricots et le sorgho des champs maintenant desséchés et craquelés.

"Je n'ai jamais vu une sécheresse comme celle-là", a déclaré la mère de Bashir, âgée de 30 ans. Elle et ses neuf enfants dorment maintenant sur deux matelas à Dollow.

Les bons jours, le père de Bashir peut gagner 2 dollars en vendant du charbon de bois dans une ville voisine, mais depuis le 2 mai, il n'a pu envoyer que 10 dollars, faute de travail. La famille n'a reçu aucune aide alimentaire, dit-elle.

Un tel désespoir est appelé à devenir plus courant en Somalie, et au-delà, car la hausse des températures alimente davantage de catastrophes naturelles, selon de nombreux scientifiques. Au cours des 50 dernières années, les phénomènes météorologiques extrêmes ont été multipliés par cinq dans le monde, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies.

La Corne de l'Afrique, y compris la Somalie, est à son niveau le plus sec jamais enregistré. Les pluies de mars-avril de cette année - la première des deux saisons des pluies annuelles - ont été les plus faibles depuis 70 ans, et les secondes pluies d'octobre à décembre devraient également être exceptionnellement sèches, selon un avertissement lancé le mois dernier par un groupe de 14 associations météorologiques et humanitaires, dont l'OMM.

"Nous n'avons jamais vu une sécheresse de quatre saisons auparavant, et maintenant nous allons probablement en voir une cinquième" en octobre, a déclaré le climatologue Chris Funk du Climate Hazards Center de l'Université de Californie à Santa Barbara.

"Cette sécheresse a été rendue beaucoup plus probable en raison du changement climatique", a déclaré Funk.

Le cycle météorologique El-Nino-La Nina, à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, influence en partie l'air chaud et sec au-dessus de la Somalie, tout comme le modèle climatique du Dipôle de l'océan Indien. Lorsque le Dipôle est positif, il fait plus chaud dans l'ouest de l'océan Indien et il pleut davantage en Afrique de l'Est. Or, selon les prévisions de l'OMM, le Dipôle devrait devenir négatif jusqu'à la fin de l'année, entraînant une sécheresse sur la Corne.

Mais ces facteurs ne suffisent pas à expliquer la forte baisse des pluies printanières au cours des 20 dernières années, a déclaré M. Funk.

Le réchauffement des océans peut également jouer un rôle. Le climatologue Abubakr Salih Babiker, du Bureau régional de l'OMM pour l'Afrique, a déclaré que l'océan Indien fait partie des masses d'eau qui se réchauffent le plus rapidement dans le monde.

Les océans absorbant une grande partie de la chaleur atmosphérique croissante, les scientifiques pensent que les eaux chaudes de l'océan Indien pourraient s'évaporer et tomber en pluie plus rapidement sur l'océan avant d'atteindre la Corne de l'Afrique, laissant l'air sec balayer les terres.

Autre facteur : les températures de l'air en Somalie ont augmenté en moyenne de 1,7 degré Celsius par rapport à la moyenne préindustrielle - plus rapidement que la moyenne mondiale de 1,2 degré, a déclaré Babiker. L'air plus chaud accélère l'évaporation du sol et des plantes.

La Corne de l'Afrique a connu d'autres catastrophes liées au climat ces dernières années - des inondations dévastatrices, un nombre record de cyclones et de vastes essaims de criquets - laissant la région chanceler d'une crise à l'autre, a-t-il dit.

"Il n'y a pas de temps pour la récupération", a déclaré Babiker.

COÛTS D'ESCALADE

Le service des enfants de l'hôpital de Dollow était rempli de patients apathiques, tout comme la maternité et les services de consultation externe.

Tous les lits étaient occupés lors de la visite de Reuters en mai, avec des ratios âge/taille/poids qui virent parfois au rouge. Affaiblis par une malnutrition sévère, certains enfants souffraient d'infections graves, dont la rougeole.

À l'école où Bashir chasse pour se nourrir, Suleko Mohammed, 10 ans, dit avoir perdu trois frères et sœurs à cause de la rougeole en six semaines - deux frères, âgés de 2 et 3 ans, et sa sœur aînée qui l'aidait à faire ses devoirs.

Ils reposent maintenant sous des tas de gravats et de branches d'épines dans un cimetière à côté de la cour de récréation. Alors qu'elle parlait entre les cours, des personnes en deuil creusaient une autre petite tombe.

En bas de la route, les étals du marché affichaient des pastèques, des mangues, des haricots et des sacs de farine et de blé - trop coûteux pour beaucoup.

Les prix des denrées alimentaires ont grimpé jusqu'à 160 % dans certaines parties de la Somalie, en raison de la sécheresse et des perturbations de l'approvisionnement mondial dues au conflit en Ukraine. Même en temps utile, la Somalie importe plus de la moitié de sa nourriture.

Le gouvernement s'est alarmé de la lenteur de la réponse de l'aide internationale, et son envoyé spécial pour la sécheresse, Abdirahman Abdishakur Warsame, a déclaré que les pays devaient "prêter attention à cette sécheresse avant qu'elle ne devienne une famine".

"Toutes les vies humaines sont égales", a-t-il déclaré à Reuters. "La communauté internationale, en particulier les nations occidentales, accordent plus d'attention à l'Ukraine qu'aux autres crises."

À ce jour, la Somalie n'a reçu que 18 % des 1,46 milliard de dollars dont elle a besoin en aide humanitaire cette année, selon les chiffres de l'ONU - bien en dessous du niveau de réponse de l'année dernière. L'Ukraine, en revanche, a reçu 71 % des 2,25 milliards de dollars demandés pour six mois. Les hauts responsables de l'ONU ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur le manque d'aide dans la Corne de l'Afrique pour faire face à l'aggravation de la sécheresse.

UNE SÉCURITÉ RELATIVE

Dollow est mieux desservie par les agences d'aide que la plupart des villes somaliennes et fait partie des endroits les plus sûrs face à l'insurrection liée à Al-Qaïda, l'un des conflits les plus longs au monde.

Plus de 520 travailleurs humanitaires ont été enlevés, blessés ou tués au cours des 15 dernières années - la majorité d'entre eux étant somaliens. À Dollow, des soldats éthiopiens patrouillent dans les rues et maintiennent l'ordre.

L'école primaire de Kabasa a été créée pour faire face à l'afflux de familles ravagées par la famine de 2011. Les admissions ont à nouveau gonflé pendant la sécheresse de 2016-17, alors qu'une intervention humanitaire précoce a permis de maintenir un faible taux de mortalité.

Environ un cinquième des élèves quittent généralement l'école pendant les périodes difficiles et ne reviennent jamais, a déclaré Rania Degesh, directrice adjointe de l'Afrique orientale et australe pour le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

"Lorsque vous déracinez des enfants, vous les exposez à des risques incroyables : exploitation, violence sexiste, mariages précoces, recrutement, négligence", a déclaré Degesh.

Le programme de repas les incite à rester à l'école. Les écoles de Somalie reçoivent 41 cents américains par enfant pour deux repas par jour, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Mais la diminution des fonds a déjà forcé des coupes dans le programme qui soutient 110 000 enfants somaliens. Les écoles viennent de commencer une pause de deux mois ; il n'y a pas de financement pour la reprise des cours en août.

Les enseignants ont déclaré que Bashir et sa bande faisaient partie d'au moins 50 enfants non inscrits qui se présentaient chaque jour en espérant recevoir des repas. Parfois, les enseignants les repoussaient. Parfois, ils proposaient des restes. Parfois, ils fermaient les yeux.

"S'ils mangent la nourriture, alors il n'y en a pas assez pour les élèves", a déclaré le directeur de Kasaba, Abdikarim Dahir Ga'al, en regardant la bande de Bashir se glisser dans la cour de l'école.

Ga'al a fait semblant de ne pas remarquer. C'était le dernier jour du trimestre.

"Je suis un enseignant", a-t-il dit. "Mais je suis aussi un parent."

Dehors, Bashir s'est précipité parmi les derniers élèves à recevoir leur repas, émergeant triomphalement de la mêlée avec une assiette métallique de purée de haricots et de maïs.

Son sourire est large et il garde la tête haute. Enfin, il allait manger.