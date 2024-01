La première mission solaire de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), Aditya-L1, est arrivée à destination dans le délai prévu de quatre mois, a déclaré samedi le Premier ministre Narendra Modi.

Lancé le 2 septembre, le vaisseau spatial s'est positionné au point de Lagrange 1, d'où il entreprendra une étude complète du soleil, en se concentrant sur la couronne solaire et son influence sur la météorologie spatiale.

"L'Inde crée une nouvelle référence. C'est un témoignage du dévouement sans relâche de nos scientifiques pour réaliser l'une des missions spatiales les plus complexes", a déclaré M. Modi dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le satellite a parcouru environ 1,5 million de kilomètres en l'espace de quatre mois, soit une fraction de la distance Terre-Soleil qui est de 150 millions de kilomètres.

Le point de Lagrange, où le satellite est stationné, bénéficie des forces gravitationnelles qui permettent aux objets de rester relativement immobiles, ce qui réduit la consommation de carburant du vaisseau spatial.

Équipé de sept charges utiles, Aditya-L1 devrait assurer la télédétection du soleil et des observations in situ pendant une période estimée à cinq ans.

Nommée d'après le mot hindi désignant le soleil, cette mission fait suite au récent exploit de l'Inde, qui est devenue le premier pays à se poser avec succès sur le pôle sud de la lune, surpassant l'échec de la mission russe Luna-25 grâce à la mission Chandrayaan-3. La mission Chandrayaan-3 s'est posée sur le pôle sud inexploré de la lune en août de l'année dernière.

Les scientifiques impliqués dans le projet visent à mieux comprendre l'impact des radiations solaires sur le nombre croissant de satellites en orbite, en se concentrant particulièrement sur les phénomènes affectant des entreprises telles que le réseau de communication Starlink d'Elon Musk.

Nous devons absolument en savoir plus sur le soleil, car c'est lui qui contrôle la météo spatiale", a déclaré Manish Purohit, un ancien scientifique de l'ISRO.

L'orbite terrestre basse va devenir "super" encombrée dans les années à venir, a déclaré Manish Purohit.

"Les satellites vont devenir le principal support de toutes les technologies sur Terre avec la mise en œuvre de Quantum, la connectivité internet, le système d'alerte en cas de catastrophe, l'utilisation des ressources et bien d'autres applications encore", a déclaré Manish Purohit.

Le stationnement d'un engin spatial à L1 agit comme un système d'alerte précoce, avec environ une heure d'avance, en cas de tempête solaire imminente, a-t-il ajouté.

La mission d'étude du soleil fait partie d'une série de projets que l'ISRO a prévus pour l'année, dont les principaux sont sa première mission humaine dans l'espace et un système d'observation en orbite terrestre basse développé conjointement par la NASA et l'ISRO, appelé NISAR.

NISAR cartographiera l'ensemble de la planète tous les 12 jours et fournira des données permettant de comprendre l'évolution des écosystèmes, de la masse de glace, de la biomasse végétale, de l'élévation du niveau de la mer, des eaux souterraines et des risques naturels, notamment les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans et les glissements de terrain. (Reportage de Nivedita Bhattacharjee à Bengaluru et de Nikunj Ohri à New Delhi ; rédaction de Clelia Oziel)