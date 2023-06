Une légère modification d'une exigence réglementaire clé pour les banques indiennes pourrait contribuer à réduire la volatilité des taux d'emprunt interbancaires au jour le jour, ont déclaré mardi les trésoriers des banques.

Le taux interbancaire moyen pondéré de l'argent liquide a été supérieur au taux repo de 6,50 % pendant cinq sessions consécutives, bien que l'excédent de liquidité du système bancaire soit resté supérieur à mille milliards de roupies (12,18 milliards de dollars).

Les banques sont tenues de maintenir un ratio de réserve de trésorerie (CRR) de 4,5 % de leur base de dépôt totale, qui a augmenté pour atteindre environ 190 billions de roupies. Mais les conditions de trésorerie dans le système bancaire se sont resserrées en raison des sorties fiscales mensuelles, entre autres raisons, ce qui maintient les coûts d'emprunt interbancaire à un niveau élevé.

Avancer l'heure à laquelle les banques calculent leur exigence CRR de 23h59 IST à 17h00 IST pour correspondre à la clôture des marchés au jour le jour donnera probablement aux banques une meilleure visibilité de leurs soldes et les empêchera de garder des réserves substantielles, ont déclaré les banquiers.

"Dans le scénario actuel, un excédent de 750 milliards de roupies à 1 000 milliards de roupies est considéré comme une liquidité neutre, car cet argent ne sera pas utilisé pour prêter sur les marchés et les banques le gardent de côté pour faire face aux sorties potentielles", a déclaré un responsable de la trésorerie d'une banque d'État.

Mener davantage d'opérations de réglage fin et des opérations plus régulières de mise en pension à plus court terme et de mise en réserve contribuerait également à réduire la volatilité, ont ajouté les responsables du Trésor.

La Reserve Bank of India (RBI) devrait également déstigmatiser l'emprunt par les banques au guichet de la Marginal Standing Facility (MSF), ont-ils déclaré.

La RBI a introduit la facilité d'emprunt MSF pour les banques commerciales en cas d'urgence. Mais la plupart des banques publiques sont réticentes à emprunter auprès de ce guichet, car les conseils d'administration des banques sont notifiés et la question peut être soulevée lors des réunions d'audit.

Cela pousse les banques à conserver des fonds supplémentaires ou à emprunter à des taux plus élevés sur le marché interbancaire.

"Lorsque le MSF a été introduit, il s'agissait d'un taux pénalisant. Mais à l'époque, les banques avaient la possibilité d'emprunter quotidiennement en repo, ce qui ne fait pas partie du nouveau cadre de liquidité et le MSF est la seule option restante", a déclaré un haut responsable de la trésorerie d'une grande banque privée.

(1 $ = 82,1023 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Swati Bhat ; Rédaction de Janane Venkatraman)