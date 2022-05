La moitié de Shanghai atteint le "zéro COVID" ; la ville poursuit sa lutte contre le "non-durable".

Les données publiées par Shanghai, qui en est à sa sixième semaine d'un douloureux verrouillage, montrent que la ville n'a enregistré aucun cas en dehors des zones soumises aux restrictions les plus strictes mardi, pour la première fois depuis le 1er mai.

La moitié des 16 districts de la ville ont atteint le statut de zéro COVID, n'ayant enregistré aucun cas de ce type depuis trois jours.

Bien que cette étape importante ait été franchie, les responsables ont déclaré qu'il n'était pas temps de relâcher les restrictions.

"Nous devons clairement reconnaître que la situation actuelle n'est pas stable et que le risque de rebondissement demeure", a déclaré Zhao Dandan, directeur adjoint de la commission de la santé de Shanghai, lors d'une conférence de presse en ligne.

L'approche "zéro COVID" de la Chine signifie que des centaines de millions de personnes dans des dizaines de villes sont confrontées à divers degrés de restrictions de mouvement, le plus dramatiquement à Shanghai.

Pékin a déclaré mercredi avoir détecté 37 nouvelles infections le 10 mai, le chiffre le plus bas depuis le 26 avril. Les cas de Shanghai ont atteint leur plus bas niveau depuis le 23 mars, soit 1 487.

L'isolement impitoyablement appliqué a causé des dommages économiques considérables en Chine et au-delà et a fait payer un lourd tribut psychologique à de nombreuses personnes, alimentant de rares manifestations de colère à l'encontre des autorités.

À Pékin, où les autorités tentaient d'éviter le sort de Shanghai, de nombreuses entreprises ont été fermées et un grand nombre de personnes ont été priées de travailler à domicile afin de mettre fin à une épidémie de dizaines de cas quotidiens.

Dans de rares commentaires publics sur la gestion de la pandémie par un gouvernement, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mardi que la politique de tolérance zéro de la Chine à l'égard du COVID-19 n'était pas viable compte tenu de ce que l'on sait maintenant du virus.

Il a déclaré que de meilleurs outils pour lutter contre le COVID suggéraient qu'il était temps de changer d'approche. La Chine, qui a gardé ses frontières pratiquement fermées aux voyages internationaux pendant deux ans, est une aberration mondiale alors qu'une grande partie du monde tente de vivre avec le virus.

Un message des Nations Unies sur Weibo reprenant les commentaires de Tedros a été retiré de la plateforme de type Twitter mercredi peu après avoir été publié. Les Nations Unies et Weibo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La plateforme WeChat a bloqué le partage d'un post similaire des Nations Unies, invoquant une "violation des règles".

LA VIE D'ABORD

La semaine dernière, les dirigeants chinois ont réaffirmé leur objectif d'éradiquer les épidémies de virus et ont menacé de prendre des mesures contre les critiques de cette politique qui, selon les autorités, "place la vie en premier".

La Chine a mis en avant les millions de décès causés par le virus dans d'autres pays. Son bilan officiel depuis l'apparition du virus dans la ville de Wuhan fin 2019 est d'un peu plus de 5 000, bien en deçà du près d'un million de morts aux États-Unis.

De nouvelles modélisations réalisées par des scientifiques chinois et américains voient le risque d'un peu plus de 1,5 million de décès dus au COVID si la Chine abandonne sa politique de zéro COVID sans aucun garde-fou comme l'intensification de la vaccination et l'accès aux traitements.

La moitié seulement des Chinois de plus de 80 ans sont vaccinés.

S'exprimant après M. Tedros, le directeur des urgences de l'OMS, Mike Ryan, a déclaré que l'impact de la politique sur les droits de l'homme devait également être pris en considération.

À Shanghai, les habitants incapables de quitter leur domicile se sont plaints de la perte de revenus, des difficultés à se procurer de la nourriture et de l'impossibilité d'obtenir des soins d'urgence pour des maladies potentiellement mortelles avant d'avoir obtenu un résultat négatif au test COVID.

Des communautés entières ont été envoyées dans des centres de quarantaine, souvent dépourvus de douches et d'autres installations de base, parfois à cause d'un seul voisin dont le test était positif.

Le confinement s'est resserré, la ville faisant ce qu'elle espérait être un dernier effort pour éradiquer les infections avant d'assouplir les restrictions, potentiellement d'ici la fin du mois.

Un nombre croissant de résidents de Shanghai, dans des zones de la ville auparavant moins strictement fermées, ont vu ces derniers jours de nouvelles clôtures érigées autour de leurs habitations et ont reçu des avis les informant qu'ils ne seraient plus autorisés à sortir.

FOURNITURES ESSENTIELLES

Le bouclage de Shanghai a mis à l'épreuve la capacité des fabricants à fonctionner dans un contexte de restrictions dures sur la circulation des personnes et des matériaux.

Le dernier signe de cette lutte a été observé à l'usine Tesla de Shanghai, qui a fonctionné bien en dessous de ses capacités cette semaine en raison de problèmes d'approvisionnement en pièces.

Mais l'impact sur l'approvisionnement en biens essentiels a été plus étendu. Certains des plus grands hôpitaux américains ont déclaré mardi qu'ils étaient confrontés à des pénuries critiques de produits utilisés dans les tomodensitogrammes, les radiographies et les radiographies en raison de la réduction de la capacité de production à Shanghai.

L'unité de soins de santé de General Electric a déclaré mardi qu'elle avait augmenté la production de produits chimiques utilisés pour les scans et les tests médicaux dans son usine en Irlande pour compenser le fait que son usine de Shanghai ne fonctionne pas à pleine capacité.