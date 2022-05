La moitié des 54 clients de Gazprom ont ouvert un compte auprès de Gazprombank, d'après le vice-Premier ministre Russe

La moitié des 54 clients du géant gazier russe Gazprom ont ouvert des comptes à la Gazprombank, a déclaré jeudi le vice-premier ministre Alexandre Novak, alors que Moscou cherche à contraindre ses clients à payer son gaz en roubles.

La Russie a interrompu les livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne en avril après que ces pays ont refusé de satisfaire à sa demande de faire payer le gaz russe en roubles par les acheteurs européens, ce qui a fait craindre que d'autres États ne soient les prochains.

Le fournisseur d'énergie public finlandais Gasum a refusé de passer au nouveau système et a déclaré cette semaine qu'il soumettrait son différend sur les paiements en roubles avec l'entreprise russe Gazprom Export à une procédure d'arbitrage.

M. Novak a déclaré lors d'un forum jeudi que certaines grandes entreprises avaient déjà payé le gaz russe dans le cadre du nouveau système et que Moscou saurait bientôt de manière définitive quelles entreprises ont payé et lesquelles ont refusé de le faire. "Les paiements de gaz au titre des principaux contrats sont dus ... et il y a des informations selon lesquelles certaines grandes entreprises ont déjà ouvert des comptes, payé (les factures de gaz) et sont prêtes à payer à temps", a déclaré Novak lors d'un forum. "Dans les deux prochains jours, nous verrons la liste définitive de ceux qui ont payé en roubles et de ceux qui ont refusé."

La quasi-totalité des contrats d'approvisionnement des entreprises de l'UE avec Gazprom sont libellés en euros ou en dollars et certaines grandes entreprises occidentales ont déjà ouvert des comptes à la Gazprombank.