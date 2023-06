La moitié de la population américaine a été invitée vendredi à prendre des précautions lorsqu'elle se trouve à l'extérieur, que ce soit en raison d'une vague de chaleur incessante ou de la mauvaise qualité de l'air causée par les incendies de forêt au Canada à l'approche du long week-end du 4 juillet.

Quelque 80 millions de personnes vivant en Californie, dans le sud profond et dans la vallée inférieure du Mississippi étaient sous le coup d'avertissements et d'avis de chaleur excessive tout au long de la journée et du week-end, avant le jour férié de mardi, a indiqué le service météorologique national (National Weather Service).

Les indices de chaleur - une mesure qui combine la température et l'humidité - devraient dépasser largement les 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) dans de nombreuses parties de la Californie et des deux régions vendredi. Les prévisionnistes recommandent de ne pas pratiquer d'activités intenses en plein air, surtout en milieu de journée, et de boire beaucoup d'eau.

Au nord, dans le Midwest et l'Est, 100 millions d'Américains ont dû faire face à une nouvelle journée de ciel enfumé et d'alertes à la qualité de l'air médiocre en raison des incendies de forêt qui font rage au Canada.

Le service météorologique a déclaré que les personnes, en particulier les jeunes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires, devraient envisager de limiter les activités extérieures intenses dans ces régions.

Selon le site IQAir.com, qui suit l'évolution de la pollution atmosphérique dans le monde, New York et Washington ont respectivement la deuxième et la troisième plus mauvaise qualité de l'air de toutes les grandes villes du monde.

Certains habitants de l'est de l'Illinois et de l'ouest de l'Indiana ont dû faire face à une journée chaude et humide où la qualité de l'air a été compromise, vendredi, sans électricité après que de violentes tempêtes, jeudi soir, ont abattu des lignes électriques et des arbres.

Environ 280 000 foyers et entreprises de la région étaient privés d'électricité vendredi matin, selon Poweroutage.us, qui suit les pannes à travers les États-Unis.