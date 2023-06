La monnaie en circulation en Inde a baissé pour la deuxième semaine consécutive après que la banque centrale a retiré le billet de banque de la plus grande valeur du pays en mai, conseillant aux gens de les déposer auprès de diverses banques et espérant aider les créanciers à faire des dépôts dans le processus.

La monnaie en circulation a diminué de 272,8 milliards de roupies (3,30 milliards de dollars) au cours de la semaine qui s'est achevée le 2 juin, selon les données de la Reserve Bank of India (RBI) publiées mercredi en fin de journée. Elle avait baissé de 364,9 milliards de roupies au cours de la semaine qui s'est achevée le 26 mai.

Le 19 mai, la RBI a déclaré qu'elle commencerait à retirer de la circulation les billets de 2 000 roupies. Les personnes détenant ces billets devaient les déposer sur leurs comptes bancaires respectifs ou les échanger contre des coupures plus petites entre le 23 mai et le 30 septembre.

Mercredi, Reuters a rapporté qu'environ trois quarts des Indiens avaient jusqu'à présent choisi de déposer les billets sur leurs comptes bancaires, plutôt que de les échanger contre de plus petites coupures.

Bien que la valeur totale des billets déposés ou échangés à ce jour ne soit pas encore publiquement disponible, six banquiers des secteurs public et privé avec lesquels Reuters s'est entretenu ont déclaré que plus de 80 % des billets qu'ils ont reçus ont été déposés sur des comptes, tandis que le reste a été échangé.

L'augmentation de ces dépôts a stimulé l'excédent de liquidités du système bancaire, qui est resté supérieur à deux mille milliards de roupies depuis le début du mois de juin, ce qui a contraint la banque centrale à procéder à des prises en pension pendant quatre sessions consécutives.

Le marché s'attend également à ce que la RBI opte pour des prises en pension à taux variable au jour le jour, les banques n'étant pas disposées à marquer beaucoup d'argent pour des prises en pension à plus long terme.

"On peut supposer sans risque que la liquidité du système bancaire augmentera progressivement de mille milliards de roupies à deux mille milliards de roupies au cours des prochains mois", a déclaré Sandeep Bagla, directeur général de Trust Mutual Fund. (1 $ = 82,5830 roupies indiennes)