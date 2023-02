La montée de l'activisme des actionnaires canadiens sera mise à l'épreuve le mois prochain avec la mise en place de nouvelles règles.

Le Canada est un environnement parfait pour les activistes, avec des règles réglementaires avantageuses, mais il n'a pas réussi à attirer d'énormes masses d'activistes sur ses rives.

Le pays a été à la traîne de la tendance à la hausse de l'activisme observée au niveau mondial, mais cela pourrait être sur le point de changer, selon des avocats. Quelque 53 entreprises canadiennes ont fait face à des campagnes d'activisme en 2022, soit une hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 10,6 % aux États-Unis, où elles ont atteint 511, selon les données d'Insightia, une marque de Diligent.

En août dernier, le Canada a modifié les lois fédérales permettant aux investisseurs de voter "pour" ou "contre" chaque administrateur nommé au conseil d'administration d'une entreprise. Auparavant, les actionnaires ne pouvaient que voter "pour" un candidat ou "s'abstenir" de voter, ce qui signifie qu'une majorité n'était pas légalement nécessaire.

Bien qu'il ne soit pas inscrit dans la loi, le vote majoritaire était souvent adopté par les entreprises dans leur politique, avant ce changement. Mais auparavant, les administrateurs n'étaient pas légalement tenus de démissionner s'ils ne décrochaient pas une majorité de votes "pour", ont déclaré les avocats.

"Si j'étais un activiste, cela facilite les choses", a déclaré Heidi Reinhart, partenaire chez Norton Rose Fulbright.

Reinhart a déclaré que si un investisseur appelle maintenant à une campagne 'contre' et décroche suffisamment de votes, la personne ne sera pas élue. "Donc, je pense qu'il y aura davantage de campagnes ciblées contre des administrateurs spécifiques. Cela donne un certain levier à un actionnaire", a ajouté Reinhart.

Bien que la modification des règles soit intervenue en août, les avocats soulignent qu'il s'agit de la première saison de procuration où l'amendement sera testé.

Le mois prochain, les campagnes activistes de Luxor Capital Group et de Sandpiper Group contre Ritchie Bros Auctioneers et First Capital Real Estate Investment Trust (REIT), respectivement, feront l'objet d'un examen minutieux de la part des autres investisseurs.

Luxor s'oppose à l'acquisition de 6 milliards de dollars d'IAA Inc par Ritchie Bros, tandis que Sandpiper vise à remanier le conseil d'administration de First Capital REIT.

Les fonds alternatifs activistes sont susceptibles de s'enhardir davantage après que les paris sur les fusions et acquisitions à l'échelle mondiale leur ont permis de réaliser un gain exceptionnel de 8,5 % en janvier, ce qui en fait la stratégie la plus performante du mois, après avoir perdu 17,23 % en moyenne en 2022, selon les données de Hedge Fund Research.

En ce qui concerne les gains et les pertes, toutefois, seulement 22 % des demandes des activistes publics au Canada ont été au moins partiellement satisfaites en 2022, soit moins que 26 % aux États-Unis et 34,1 % en Europe, selon Insightia.

Les campagnes canadiennes ont été plus fructueuses au cours des quatre années précédentes, avec un taux de 34 % en 2021 et de 43 % en 2018.

Une reprise de l'activisme devrait non seulement accroître la transparence des transactions, mais aussi stimuler la performance des actions.

Dans le cas d'Elliott Investment Management demandant un examen stratégique et des changements au conseil d'administration de Suncor Energy Inc, par exemple, l'action a augmenté de 56 % depuis que l'activiste a annoncé son implication en avril.

En revanche, les actions énergétiques canadiennes ont augmenté de 3,14 % au cours de la même période.

Et les sociétés pétrolières et minières pourraient continuer à être le secteur qui fait face à l'activisme, disent les participants au marché.

"Il y a beaucoup de sociétés de ressources et ces secteurs sont souvent confrontés à des bouleversements et ce sont souvent des gens qui font face à des défis dans leur entreprise", a déclaré Adam Givertz, associé du cabinet d'avocats Paul Weiss.

"Ces défis, s'il s'agit d'une bonne entreprise, peuvent attirer l'attention d'un activiste."