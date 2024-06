Après des décennies de paranoïa politique, l'extrême droite française pourrait enfin avoir une chance de former un gouvernement national à l'issue d'un scrutin législatif à deux tours qui débutera dimanche et s'achèvera le 7 juillet.

Voici les grandes lignes de l'histoire d'un mouvement dominé par la famille Le Pen depuis plus d'un demi-siècle.

1972

Jean-Marie Le Pen, ancien militaire, fonde le Front national, un parti d'extrême droite composé d'anciens combattants de la guerre d'Algérie et de collaborateurs français du régime de Vichy.

1974

Jean-Marie Le Pen se présente à l'élection présidentielle, mais recueille moins de 1 % des voix. Deux ans plus tard, son domicile à Paris est attaqué à la bombe. Le coupable n'est jamais retrouvé.

1981

Le Pen ne parvient pas à réunir suffisamment de soutiens pour se présenter à l'élection présidentielle, remportée par le gauchiste François Mitterrand. Au cours des années suivantes, Le Pen gagne progressivement de nouveaux partisans.

1986

Le parti obtient ses premiers sièges à l'Assemblée nationale.

1987

Le Pen fait des commentaires désobligeants sur les homosexuels atteints du sida, dans le cadre d'une tendance de longue date à susciter l'indignation par des insultes racistes, antisémites et homophobes qui lui valent souvent des ennuis judiciaires, mais qui gagnent le soutien d'une partie de l'électorat.

1988

Le Pen obtient 14,4 % des voix à l'élection présidentielle. L'année suivante, le Front national remporte plus de 10 % des voix aux élections européennes. Il commence également à faire de l'islam et des immigrés musulmans l'une de ses principales préoccupations politiques.

1995

Le Front national remporte trois mairies dans le sud, Toulon, Orange et Marignane, soulignant son soutien électoral croissant.

2002

Le Pen se présente à l'élection présidentielle et obtient 16,86 % des voix, ce qui lui permet d'affronter Jacques Chirac au second tour. Ce résultat retentissant fait l'effet d'une onde de choc en France et suscite un dégoût généralisé à l'idée qu'un parti d'extrême droite puisse obtenir d'aussi bons résultats. Des hommes politiques de droite et de gauche s'unissent pour empêcher Le Pen de remporter le second tour. Jacques Chirac remporte plus de 80 % des voix au second tour.

2008

Un tribunal condamne Mme Le Pen à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 10 000 euros pour avoir déclaré que l'occupation nazie de la France n'était "pas particulièrement inhumaine".

2011

Marine Le Pen, la fille de M. Le Pen, devient la nouvelle dirigeante du Front national après une période où le parti obtient de mauvais résultats dans les sondages et fait face à des pressions financières croissantes.

2012

Marine Le Pen se présente pour la première fois, sans succès, à l'élection présidentielle.

2014

Le Front national réalise une véritable percée électorale en prenant le contrôle de 11 mairies et en arrivant en tête des élections européennes.

2015

Jean Marie Le Pen est suspendu du parti après avoir qualifié l'Holocauste de "détail" de la Seconde Guerre mondiale. La même année, il est exclu du parti par sa fille.

2017

Marine Le Pen se présente à nouveau à l'élection présidentielle, mais perd face à Emmanuel Macron. Par la suite, elle redouble d'efforts pour rendre le parti plus acceptable pour un électorat plus large, en cherchant à le distancier de son passé raciste et antisémite, et en donnant à ses législateurs un vernis plus professionnel, avec une formation aux médias et une présence soignée sur les médias sociaux. En 2018, elle change le nom du parti en Rassemblement national (RN).

2022

Jordan Bardella, un protégé de Marine Le Pen âgé de 28 ans, est choisi pour devenir le nouveau président du RN.

Juin 2024

Jordan Bardella mène le parti aux élections européennes, infligeant un revers au parti de Macron et incitant le président à convoquer un vote législatif éclair. M. Bardella est le candidat du RN au poste de premier ministre.