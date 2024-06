La montée des partis nationalistes eurosceptiques lors des élections européennes devrait compliquer la tâche d'Ursula von der Leyen dans sa tentative d'obtenir un second mandat en tant que présidente de la puissante Commission européenne, bien qu'elle reste la favorite pour ce poste.

Pour obtenir un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l'organe exécutif de l'UE, Mme von der Leyen a besoin d'une "majorité qualifiée" des 27 dirigeants de l'Union européenne et d'une majorité au sein du Parlement européen, qui compte 720 sièges.

En 2019, elle n'a obtenu que neuf voix de plus que nécessaire, bien que son parti de centre-droit, le Parti populaire européen (PPE), soit le groupe le plus important de la législature. Elle a également reçu le soutien du deuxième plus grand groupe, les socialistes, et des libéraux, le troisième plus grand groupe.

Le PPE reste le plus grand groupe au Parlement et les libéraux sont les troisièmes.

premières projections

de sièges ont montré que si le centre-gauche, les libéraux et les Verts votaient tous pour elle, elle obtiendrait plus que la majorité requise de 361 voix.

Mais les groupes politiques nationalistes et eurosceptiques, ainsi que l'AfD (extrême droite allemande), gagneraient ensemble 22 députés pour un total de 149. Leurs gains pourraient être bien plus importants, en fonction du nombre des 102 membres non affiliés qui décideront de rejoindre officiellement l'un des groupes parlementaires eurosceptiques.

La marge de manœuvre de Mme von der Leyen s'en trouverait considérablement réduite, d'autant plus que l'on ne sait pas exactement combien de députés de sa coalition potentielle pourraient ne pas voter pour elle, même si leurs chefs de parti lui apportent leur soutien.

En 2019, une centaine d'eurodéputés du PPE, du centre-gauche et de la coalition libérale n'ont pas voté pour Mme von der Leyen, mais elle a obtenu les votes dont elle avait besoin de la part des députés polonais de droite. Il est peu probable que ces derniers la soutiennent aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a contribué à faire adopter le "Green Deal" de l'UE et qu'elle s'est montrée intraitable sur les questions d'État de droit.

Pour s'assurer le soutien du Parlement, Mme von der Leyen s'est montrée prête à coopérer sur des questions importantes avec le Parti européen des conservateurs et des réformateurs (ECR), qui regroupe des partis eurosceptiques tels que Frères d'Italie, Vox (Espagne) et Droit et Justice (Pologne).

Les diplomates estiment que cela pourrait faire basculer la politique de l'UE vers la droite au stade de la proposition, étant donné que le projet de législation est préparé par la Commission.

Mais en flirtant avec l'ECR, Mme von der Leyen risque de perdre ses alliés habituels, car les socialistes, les libéraux et les Verts ont tous déclaré qu'ils ne la soutiendraient pas si elle coopérait avec la droite.

LEADERS DE L'UE

Les choses pourraient être un peu plus faciles avec les dirigeants européens, qui doivent la nommer avant le vote du Parlement. Bien que seuls 13 des 27 dirigeants appartiennent au PPE, ils prendront en considération le fait que ce groupe reste le plus important.

Mme Von der Leyen est également considérée par la plupart comme ayant fait du bon travail au cours des cinq dernières années, notamment en fournissant des vaccins à l'UE au début de la pandémie et en unissant l'UE en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La majorité qualifiée dont elle a besoin signifie que 15 des 27 dirigeants de l'UE, issus de pays qui représentent ensemble 65 % de la population de l'UE, doivent soutenir sa nomination.

Les 13 pays du PPE, dont la Pologne est le plus grand, ne représentent ensemble que 26 % des citoyens de l'UE.

En pratique, cela signifie que Mme von der Leyen a également besoin du vote du président français libéral Emmanuel Macron et du chancelier allemand socialiste Olaf Scholz, mais pas nécessairement de celui du Premier ministre italien nationaliste Georgia Meloni.

Mais le soutien de la France n'est pas garanti. M. Macron a vanté les mérites de l'ancien Premier ministre italien et directeur de la BCE, Mario Draghi, en tant que personne qui devrait "jouer un rôle" dans les nombreux postes de haut niveau de l'UE qui doivent être décidés cette année.

Les diplomates européens soulignent que M. Draghi n'est lié à aucun parti et qu'il ne dispose donc pas d'une base politique plus large. Chacune des grandes familles politiques de l'UE - le PPE, les socialistes, les libéraux, les Verts, la gauche, le parti de droite ECR et le parti d'extrême droite ID - a son candidat pour le poste le plus élevé de la Commission européenne.

Pour ajouter à la complexité de la situation, le poste de commissaire principal fera partie d'un ensemble de postes européens de haut niveau décidés cette année, les groupes politiques échangeant leur soutien non seulement contre des promesses politiques, mais aussi contre des postes clés pour leurs représentants. (Reportage de Jan Strupczewski, édition de Keith Weir)