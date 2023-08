L'humeur des entreprises allemandes s'est détériorée plus que prévu en août, selon les données, chutant pour le quatrième mois consécutif et renforçant les craintes que l'économie ne se dirige vers sa deuxième récession en un an.

L'institut Ifo a déclaré vendredi que son indice du climat des affaires s'établissait à 85,7, contre 87,4 en juillet. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu un indice de 86,7 pour le mois d'août.

Les évaluations de la situation actuelle sont tombées à leur plus bas niveau depuis août 2020 et les attentes des entreprises pour les six prochains mois sont également de plus en plus pessimistes.

"L'économie allemande n'est pas encore sortie d'affaire", a déclaré Clemens Fuest, président de l'Ifo.

Assaillie par une inflation et des coûts de financement élevés, ainsi que par une baisse des exportations qui a durement touché le secteur industriel du pays, l'économie allemande est entrée en récession l'hiver dernier.

L'économie a ensuite

a affiché une croissance nulle

au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, selon des données séparées de l'office des statistiques publiées vendredi.

Le ministre des finances, Christian Lindner, a déclaré qu'après un troisième trimestre consécutif de contraction ou de stagnation, "de nouvelles impulsions économiques sont plus importantes que jamais".

Un programme d'allègement de l'impôt sur les sociétés

d'allègement de l'impôt sur les sociétés

d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, serait un premier pas dans cette direction, a-t-il déclaré sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

La semaine dernière, le gouvernement de coalition allemand

n'a pas réussi à se mettre d'accord

sur un cadre pour ce programme.

L'enquête Ifo a montré que le sentiment des managers allemands était devenu plus pessimiste dans tous les secteurs en août.

La faiblesse des nouvelles commandes en est la principale raison, selon le responsable des enquêtes de l'institut, Klaus Wohlrabe, qui ajoute que les attentes des exportateurs ont encore diminué.

"Les perspectives de reprise économique ne sont actuellement pas prometteuses", a déclaré Claus Niegsch, analyste à la DZ Bank.

Les taux d'intérêt élevés, les prix obstinément élevés et le manque d'impulsion du commerce extérieur continueront à peser sur la seconde moitié de l'année, a déclaré M. Niegsch.

"Cela signifie que nous risquons d'entrer dans une nouvelle récession au cours des deux derniers trimestres de cette année, avant qu'une reprise ne s'amorce l'année prochaine", a-t-il déclaré.

L'enquête de l'Ifo s'inscrit dans la lignée des données PMI publiées mercredi, qui ont montré que l'activité des entreprises allemandes s'est contractée au mois d'août au rythme le plus rapide depuis plus de trois ans.

"Les deux enquêtes se sont révélées inférieures aux attentes et ne contribueront pas à dissiper le sentiment de morosité concernant les perspectives économiques de l'Allemagne", a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l'Europe chez Capital Economics.

Elles indiquent que l'économie se contractera à nouveau au troisième trimestre après s'être stabilisée au deuxième trimestre, a-t-il déclaré, partageant l'avis de M. Niegsch selon lequel l'économie se contractera probablement davantage aux troisième et quatrième trimestres.

"Les données d'aujourd'hui jettent un peu plus d'eau froide sur ceux qui espèrent que la faiblesse économique du pays sera de courte durée", a ajouté Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING. (Rapporté par Maria Martinez, édité par Friederike Heine, Mark Potter et John Stonestreet)