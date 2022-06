La morosité des consommateurs britanniques atteint un record alors que la misère économique augmente - GfK

La société d'études de marché GfK a déclaré que son indice du moral des consommateurs, lancé il y a 48 ans, est tombé à -41 en juin, contre -40 en mai, en dessous des niveaux qui ont précédemment précédé les récessions.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice se maintiendrait à -40.

"Avec des prix qui augmentent plus vite que les salaires, et la perspective de grèves et d'une inflation galopante provoquant un été de mécontentement, beaucoup seront surpris que l'indice n'ait pas chuté davantage", a déclaré Joe Staton, directeur de la stratégie client chez GfK.

"L'humeur des consommateurs est actuellement plus sombre qu'aux premiers stades de la pandémie du COVID, du résultat du référendum de 2016 sur le Brexit et même du choc de la crise financière mondiale de 2008, et maintenant on parle d'une récession imminente."

Depuis le précédent rapport de GfK en mai, le ministre des Finances, Rishi Sunak, avait annoncé une nouvelle série de mesures de soutien aux ménages confrontés à l'inflation la plus élevée depuis le début des années 1980 et qui devrait culminer à plus de 11 % en octobre.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt pour la cinquième fois depuis décembre et a déclaré qu'elle était prête à agir "énergiquement" si nécessaire.

Pour ajouter à l'impression d'une économie sous tension, les chemins de fer britanniques ont été touchés par des grèves cette semaine, les travailleurs demandant une augmentation de salaire, et les syndicats représentant d'autres travailleurs envisagent également une action industrielle.